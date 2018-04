Stuttgarter Nachrichten: Zum Scheitern der Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg heißt es

Das Vertrauen ist erschüttert, die Lunte am

grün-schwarzen Fass glimmt. Die Frage ist: Explodiert es auch?

Themen, die die Koalition entzweien könnten, gibt es in den

nächsten Monaten genug: Novelle der Landesbauordnung,

Weichenstellungen in der Bildungspolitik und mögliche

Diesel-Fahrverbote. Im Vergleich zu diesen Themen ist die

Wahlrechtsreform unwichtig. Zumal deren Wirkung fragwürdig ist. Das

Argument, ein Listenwahlrecht würde automatisch mehr Frauen ins

Parlament bringen, stimmt so nicht – auch wenn Frauen-Lobbyisten es

ständig wiederholen.

