Es bleiben zehn Jahre Zeit / Leitartikel von Jens Anker zur Berliner Verkehrspolitik

In Berlin sind 1,2 Millionen private Autos angemeldet. Vor zehn

Jahren waren es noch 100.000 weniger. Der Verkehr in der Hauptstadt steht vor

dem Kollaps. Berlins Verkehrssenatorin hat das Ziel ausgerufen, ab 2030 in der

Innenstadt alle Verbrennungsmotoren zu verbieten. Damit sie Erfolg hat, müssen

Alternativen geschaffen werden. Dazu zählt zuallererst der Ausbau des

öffentlichen Nahverkehrs. Viel wird auch von der Autoindustrie abhängen. Der

Druck steigt. Gerade erst hat der Vermögensverwalter “Blackrock” angekündigt,

sich nur noch in Unternehmen zu engagieren, deren Geschäftsmodell nicht auf

fossilen Brennstoffen fußt. Eine erstaunliche Nachricht, steht doch das

Unternehmen nicht im Verdacht, von jungen Klima-Aktivisten geführt zu werden.

Die Gesellschaft ist weiter, als viele derzeit noch denken.

