Stuttgarter Zeitung: Herausforderer Lars Castellucci strebt radikale Veränderungen in der Südwest-SPD an

Der Kandidat für den baden-württembergischen

Landesvorsitz der SPD, Lars Castellucci, strebt im Falle seiner Wahl

einen massiven Umbruch in der Landespartei an. „Wir müssen unsere

Kräfte bündeln und wieder Zusammenarbeit lernen“, sagte der

Herausforderer von Landeschefin Leni Breymaier im Interview der

Stuttgarter Zeitung (Samstagausgabe). Überall wo er hinkomme, sei

klar: „Es kann nicht einfach so weitergehen.“ Ihm gehe es daher „um

radikalere Veränderungen als das, was bisher überlegt worden ist.“

Zudem müsse die Partei ihre Organisation so verbessern, dass sie auf

der Höhe der Zeit sei. Im Moment gebe es wenig, womit die Partei

einen ordentlich verdienenden Facharbeiter überzeugen könne. „Seine

Sicht der Dinge ist nahe an unserer Programmatik – er verbindet diese

aber nicht mit der SPD“, sagte der Landesvize. „Dieses Potenzial

müssen wir besser ausschöpfen.“

Castellucci will die unterschiedlichen Strömungen im

Landesverband, wie die sogenannten Netzwerker und Linke,

zusammenführen. Er erhalte zahlreiche Rückmeldungen aus den

Kreisverbänden, die ihn darin bestätigten, dass er dies schaffen

könne. „Wir brauchen wieder ein Ziel, für das wir gemeinsam

streiten“, mahnte der 44-Jährige. „Mit mir als Landesvorsitzendem

finden diese Strömungen auf Landesebene nicht mehr statt.“ Es solle

sich nicht mehr jeder in seine Wohlfühlgruppe zurückziehen, wo alle

mehr oder weniger einer Meinung seien. Er selbst gehöre keinem Flügel

an. „Ich will, dass wir die Dinge wieder miteinander klären und zu

gemeinsamen Ergebnissen kommen“, betonte der

Breymaier-Herausforderer.

