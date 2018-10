Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu den schlechten Chancen von CDU und SPD bei den Landtagswahlen in Hessen

Den zweiten Tag in Folge sagen Umfragen einen

dramatischen Absturz der CDU und der SPD voraus – und einen

Höhenflug der Grünen. Das gilt sowohl für Hessen als auch für den

Bund. Es scheint, als ob die Unzufriedenheit über die Groko die

Grünen nach oben hievt und der negative Bundestrend die hessischen

Wahlkämpfer von CDU und SPD mit in den Abgrund reißt. Die wollen am

liebsten nur noch über Hessen reden. Sie werden sich nach der

Landtagswahl am 28. Oktober auch von ihren Bundeszentralen wenig

sagen lassen, mit wem sie koalieren dürfen.Dementsprechend vorsichtig

spricht Grünen-Chef Habeck von einem „Arbeitsauftrag“ an die

Grünen, und FDP-Chef Lindner schließt Jamaika in Wiesbaden nicht aus.

Auf jeden Fall wird die Wahl spannend.

