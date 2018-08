Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Vorwürfen einer Jesidin an die baden-württembergischen Behörden

(Doch) der Verdacht, dass eben doch nicht alle

Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um den Mann zu finden, bleibt im

Raum stehen. So muss sich Innenminister Thomas Strobl der Sache

annehmen und Aufklärung liefern. Warum gelingt es zum Beispiel nicht

mehr, mit der jungen Frau zu kommunizieren? Könnte es sich gar um

mehr als einen Einzelfall handeln? Es wäre ein unerträglicher

Gedanke, dass sich IS-Sklavenhalter ausgerechnet in

Baden-Württemberg aufhalten (…).

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell