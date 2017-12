Stuttgarter Zeitung: Verdi pocht auf hohe Lohnsteigerungen imöffentlichen Dienst

Verdi Baden-Württemberg pocht auf höhere

Lohnsteigerungen in der nächsten Tarifrunde von Bund und Kommunen als

in den vergangenen zehn Jahren. Um dies durchzusetzen, seien die

Beschäftigten bereit zu kämpfen, sagte Landeschef Martin Gross der

Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten (Samstagausgabe).

„Seit 2008 verhandeln wir im öffentlichen Dienst immer unter dem

Begriff Krise“, betonte Gross mit Blick auf die Finanz- und

Wirtschaftskrise, die Euro- und Flüchtlingskrise. „Seither hören wir

von den Arbeitgebern: die Hütte brennt, und die Bezahlung der

Beschäftigten steht jetzt nicht im Mittelpunkt der Politik.“ Diesmal

gebe es keine große Krise und „erstmals seit 50 Jahren Überschüsse

im Gesamtstaat“. Diesmal werde nicht über den Mangel verhandelt.

„Jetzt ist die Zeit für eine faire Verteilung“ des Geldes an die

bundesweit gut 2,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Kommunen, von

denen jeder Zehnte in Baden-Württemberg arbeitet.

Nach Informationen der beiden Zeitungen werden die von der IG

Metall geforderten sechs Prozent auch für den öffentlichen Dienst

diskutiert. Verdi Baden-Württemberg entscheidet darüber am 18.

Januar, die Bundestarifkommission will sich dazu am 8. Februar

festlegen. „Wenn man hört, dass einzelne Kämmerer zwei Prozent als

Tarifsteigerung einplanen und meinen, dass dies besonders hoch sei,

so ist dies ein Irrtum“, betonte Gross. „Diese Tarifrunde wird

weitaus mehr kosten.“ Ein Grund seien die hohen Lebenshaltungskosten

gerade in Ballungsräumen: „Die steigenden Mieten bringen einen

Mordsdruck, weil alle damit Probleme haben“, sagte der

Landesvorsitzende. Es herrsche das Bewusstsein vor: „Durch die

Mietpreisanhebungen können wir es uns bald nicht mehr leisten zu

wohnen, wo wir den Laden flott halten.“

Die Arbeitgeber seien gut beraten, „von Anfang an mit

entsprechender Wertschätzung ranzugehen“, warnte Gross die

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Bei einem

„Billigheimer-Angebot“ könnten „die Leute ziemlich wütend werden“.

Die erste Verhandlungsrunde von Bund, Kommunen und Gewerkschaften in

Potsdam ist am 26. Februar geplant, die zweite am 12./13. März und

die dritte am 15./16. April.

