SWR Extra: Kampf gegen Virus – Corona im Südwesten / Sondersendungen am heutigen Mo., 16. März 2020, 18:15 Uhr und 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Zur weiteren Entwicklung der Corona-Krise gibt es am heutigen Montag, 16. März 2020, zwei Sondersendungen im SWR Fernsehen mit dem Titel “SWR Extra: Kampf gegen Virus – Corona im Südwesten”. In der “SWR Extra”- Sendung von 18:15 bis 18:45 Uhr werden die aktuellen Ereignisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beleuchtet. Die beiden Ministerpräsidenten der Länder, Malu Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Grüne), stehen unter anderem Rede und Antwort zu Entscheidungen über Schul- und Kitaschließungen und zu den Auswirkungen der eingeführten Grenzkontrollen. Moderation: Daniela Schick.

Um 20:15 Uhr wird ein weiteres “SWR Extra: Kampf gegen Virus – Corona im Südwesten” gesendet. Diese ebenfalls 30-minütige Sendung wird auch vom Saarländischen Rundfunk übernommen und richtet deshalb den Blick auch auf die aktuellen Entwicklungen rund um den Corona-Virus im Saarland. Moderation: Daniela Schick.

Mediathek: Die Sendungen sind auch auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.

