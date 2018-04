Syrienkonferenz: Hilfsorganisation fordert Staaten auf, endlich zu helfen / Erst 15 Prozent der 2017 zugesagten Gelder eingegangen / Syrische Kinder schwer traumatisiert

Seit über sieben Jahren herrscht in Syrien

Bürgerkrieg, die Situation für Millionen von Menschen ist dramatisch.

Vor der am Dienstag beginnenden Syrienkonferenz von EU und UN in

Brüssel fordern die SOS-Kinderdörfer weltweit die Teilnehmer auf,

dringend mehr finanzielle Hilfen für die Not leidenden Menschen in

Syrien bereitzustellen.

Im April 2017 hatten sich EU und internationale Geber auf einer

Konferenz in Brüssel dazu verpflichtet, Hilfe für Syrien zu leisten.

Doch noch immer sind laut UN weniger als 15 Prozent der notwendigen

3,5 Milliarden US-Dollar eingegangen. Die SOS-Kinderdörfer fordern

Bundesregierung, EU und UN dazu auf, die dringend benötigten

Hilfsgelder für Syrien endlich bereitzustellen, damit den Menschen

geholfen werden kann.

Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer

weltweit mit Sitz in München, hatte sich erst im März vor Ort ein

Bild von der Situation gemacht. Er appelliert an die Teilnehmer der

Syrien-Konferenz, schnell zu handeln. „Tausende Kinder sind

hochgradig traumatisiert. Sie sind mit dem Krieg aufgewachsen, unter

ständiger Gefahr. Sie haben Angriffe auf ihre Wohnungen, auf Schulen

und Krankenhäuser erlebt, Eltern und Familienangehörige verloren.

Wenn die Kinder keine verlässliche Hilfe erhalten, werden sie die

traumatischen Erlebnisse von Krieg und Gewalt ein Leben lang

begleiten. Völlig unterrepräsentiert sind Traumatherapie,

Traumapädagogik und familienstützende, sichere Angebote, in denen

sich kindliche Resilienz entwickeln kann“, sagte Vyslozil.

In Syrien sind über 13 Millionen Menschen sind in Syrien auf

humanitäre Hilfe angewiesen, unter ihnen über fünf Millionen Kinder

und Jugendliche. Die SOS-Kinderdörfer sind seit 1981 in Syrien und

haben während des gesamten Krieges Nothilfe sowie langfristige Hilfe

für Kinder und Familien geleistet.

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell