Welthungerhilfe zum neuen UN-Hungerbericht: Kriege und Klimawandel verschärfen Hunger

Die heute von den Vereinten Nationen

veröffentlichten Hungerzahlen zeigen erneut einen leichten Anstieg.

Im Jahr 2018 gab es laut UN-Angaben weltweit 821,6 Millionen

hungernde Menschen. Im Jahr 2017 lag die Zahl noch bei 811 Millionen.

Zunehmende Wirtschaftskrisen, Konflikte und Klimawandel sind die

Hauptgründe dafür.

„Trotz internationaler Abkommen gehen wieder mehr Menschen hungrig

ins Bett. Wir wissen, dass Kriege und die Folgen des Klimawandels den

Hunger weltweit verschärfen. Schon 2017 konnten sich knapp 40

Millionen Menschen aufgrund von Klimaereignissen nicht mehr gesund

ernähren. Überschwemmungen, Dürren und Stürme vernichten ganze

Existenzen. Auch Ungleichheit trägt zu Hunger bei. Besonders Frauen,

ethnische Minderheiten oder Kleinbauern sind durch ihre rechtliche,

soziale und wirtschaftliche Benachteiligung besonders vom Hunger

bedroht. Gleichzeitig sehen wir zum Beispiel im Südsudan, dass sich

die Situation in einzelnen Regionen verbessern kann, wenn die

bewaffneten Kämpfe nachlassen. Während sich mehr als 60 Prozent der

Bevölkerung nicht mehr ausreichend ernähren können, gibt es Gebiete,

in denen wir mittlerweile wieder die landwirtschaftliche Produktion

unterstützen. Sobald die Waffen ruhen, bestellen die Menschen wieder

ihre Felder. Um Kriege und Konflikte weltweit zu beenden und die

ärmsten Länder bei der Anpassung an den Klimawandel stärker zu

unterstützen, braucht es unmittelbares Handeln einer starken

internationalen Gemeinschaft. Denn wir haben genügend Ressourcen, um

alle Menschen auf der Welt ausreichend zu ernähren“, sagt Mathias

Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

