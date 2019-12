Tabakwerbeverbot: Gleichstellung mit E-Zigaretten ein fatales Zeichen – Scharfe Kritik der E-Zigarettenverbände an grundloser Gleichbehandlung.

Gemeinsame Pressemeldung des Verbands des eZigarettenhandels

(VdeH) und des Bündnisses für Tabakfreien Genuss (BfTG)

Die Unionsfraktion positionierte sich in der Fraktionssitzung am 10. Dezember

zum “Verbraucher- und Gesundheitsschutz bei Tabakprodukten und E-Zigaretten” und

beabsichtigt u.a., das Tabakwerbeverbot auch 1:1 auf E-Zigaretten zu übertragen.

Diese ungerechtfertigte Gleichstellung mit der nach wissenschaftlichem Konsens

deutlich weniger gesundheitsschädlichen E-Zigarette festigt Vorurteile und

verspielt gesundheitspolitische Chancen. Bei der Diskussion rund um das

Tabakwerbeverbot zeichnet sich ab, dass bei der für Tabak geplanten Ausweitung

der Werbeverbote die E-Zigarette erneut unter die Räder der Regulierung geraten

soll. Dabei handelt es sich um zwei Produktgruppen, die unterschiedlicher nicht

sein können und es gelten schon jetzt strenge Regeln bei Werbung für

E-Zigaretten, die die deutschen Branchenverbände mit einer Selbstverpflichtung

sogar noch übertreffen. [1]

“Erst kürzlich hat eine repräsentative forsa-Umfrage [2] ergeben, dass 57

Prozent der Bevölkerung fälschlicherweise glaubt, dass E-Zigaretten mindestens

genauso schädlich seien wie Tabakrauch – oder sogar schädlicher. Nun

beabsichtigt der Gesetzgeber, genau diese Fehlvorstellung noch zu zementieren,

indem er beim Werbeverbot Tabak und E-Zigaretten gleichbehandeln will,” sagt

Michal Dobrajc, Vorsitzender des Verbands des eZigarettenhandels (VdeH). Dustin

Dahlmann, Vorsitzender des Bündnisses für Tabakfreien Genuss (BfTG) bestätigt:

“Unsere jüngst durchgeführte Branchenumfrage [3] ergab, dass 88 Prozent der

E-Zigaretten-Händler in Deutschland über teils massive Umsatzeinbrüche aufgrund

starker Verunsicherung der Verbraucher klagen. In der Folge kehren Nutzer wieder

verstärkt zur Tabakzigarette zurück. Die sachgrundlose Gleichbehandlung der

E-Zigarette mit der Tabakzigarette wird diese Verunsicherung und den fatalen

Trend nur noch weiter anfachen.”

Wissenschaftlicher Konsens

Anerkannte Experten und Institutionen, in Deutschland wie weltweit, sind sich

einig [4], dass E-Zigaretten um Größenordnungen weniger schädlich sind als

Tabakrauch. Suchtforscher wie der Frankfurter Prof. Dr. Heino Stöver fordern,

dass in Deutschland die wissenschaftliche Evidenz anerkannt gehöre und die große

Chance für die öffentliche Gesundheit ergriffen werden müsse. [5] Eine

Gleichstellung der E-Zigarette mit dem Tabakwerbeverbot läuft dem nicht nur

unmittelbar zuwider, sie vermittelt der Bevölkerung auch den völlig falschen

Eindruck: Tabakrauch und E-Zigaretten werden gleich reguliert, sie sind also

gleich schädlich.

Unbegründete Sorgen

Das Argument der Befürworter dieser Gleichstellung, man müsse verhindern, dass

Jugendliche und Nichtraucher durch Werbung zum Einstieg in den Konsum animiert

würden, ist emotional nachvollziehbar, alle Studien und Untersuchungen zeigen

aber das Gegenteil: 99,7 Prozent der E-Zigarettennutzer sind (ehemalige) Raucher

[6], die regelmäßige Nutzung von E-Zigaretten unter Jugendlichen steigt nicht,

sondern sinkt. [7] Der möglicherweise steigende Einmal- oder Probierkonsum unter

Minderjährigen verwundert nicht, schlägt sich jedenfalls aber nicht in

regelmäßiger Nutzung nieder, was wir in Deutschland auch dem funktionierenden

Jugendschutz zu verdanken haben.

Verspielte Chancen

Dustin Dahlmann: “Ohne ausreichende Informationen bleibt Rauchern die deutlich

weniger schädliche Alternative verschlossen. Ein Werbeverbot für E-Zigaretten

zementiert den Tabak-Konsum. Raucher bleiben Raucher.”

“Werbung ermöglicht es, der vorherrschenden Desinformation zu begegnen und die

Öffentlichkeit aufzuklären. Dass dies auf eine verantwortungsvolle Weise

geschehen muss, versteht sich von selbst. Solange die Fehlvorstellungen der

Verbraucher anhalten und solange öffentliche Stellen nichts unternehmen, um

erwachsene Raucher zum Umstieg und Ausstieg zu motivieren, muss es der Branche

möglich bleiben, genau dies zu tun,” ergänzt Michal Dobrajc.

Trotz aller Kritik bekräftigen beide Verbände ihre Bereitschaft, für einen

konstruktiven Dialog weiterhin zur Verfügung zu stehen und so eine Regulierung

mit Augenmaß zum Wohle der Verbrauchergesundheit zu erreichen.

