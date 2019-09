Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2019 – DEMOKRATIE! Zumutung oder Zukunft.

Jedes Jahr wird von der NFB das Symposion Dürnstein veranstaltet. Es handelt sich dabei um einen internationalen Gedankenaustausch an der Schnittstelle von Philosophie, Religion und Politik. Referenten und Teilnehmer aus unterschiedlichen Disziplinen können dort Impulse setzen und Neues entstehen lassen. Neben den inhaltlichen Zielen stand und steht hinter dem Symposion Dürnstein auch die Idee, mit einem neuen Veranstaltungstypus die Region Wachau in der touristisch ruhigen Zeit zu beleben. In dem Band zum diesjährigen Symposion tragen die Herausgeber wie auch in den Vorjahren die verschiedenen Vor- und Beiträge zusammen, um den Teilnehmern und anderen Interessierten die Inhalte in schriftlicher Form zugänglich zu machen.

Es geht in den Beiträgen in „Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2019“ von Ursula Baatz und Mathias Czaika um das übergreifende Thema „DEMOKRATIE! Zumutung oder Zukunft? Die Alternative zu Demokratie ist Demokratie: Doch wie soll sie aussehen?“. Der Band beinhaltet Beiträge zahlreicher Autoren mit diversen Hintergründen, die das Thema auf unterschiedliche Weisen betrachten. Es wird in den Beiträgen klar, dass die Demokratie für viele Menschen eine unterschiedliche Bedeutung hat und einige der Autoren zeigen auch, auf welche Weise die Demokratie in anderen Ländern funktioniert.

„Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2019" von Ursula Baatz und Mathias Czaika ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7849-8 zu bestellen.

