Tatort Kirche – Autobiografie über die Auswirkungen von Missbrauch auf das Leben

Bis heute macht die Kirche immer wieder Schlagzeilen wegen Missbrauchsanschuldigungen. Die Autobiografie „Tatort Kirche“ wurde von Kurt Bauer niedergeschrieben. Dieser wurde in seiner Jugend, während seiner Zeit als Zögling in einem Franziskaner-Internat, selbst zum Opfer von Missbrauch in der Kirche. Seine Eltern hatten ihn mit guten Absichten in das Internat geschickt, um ihrem Sohn dort eine fundierte schulische Ausbildung zu ermöglichen. Die Zeit im Internat gestaltete sich für den Jungen jedoch als Opfer eines gewalttätigen und perversen Paters zum Alptraum. Er wurde mehrfach sexuell missbraucht und niedergeschlagen. Bauer offenbart in einem sensibel geschriebenen Buch, wie diese Erfahrungen zur Selbstentfremdung und anderen persönlichen Entwicklungsstörungen, zu Bewusstseinslöchern, Blockaden in seiner Wahrnehmung und in seinem Denken geführt haben und sein ganzes Leben negativ beeinflussen.

Die Leser erfahren in „Tatort Kirche“ von Kurt Bauer, dass dieser Zustand für ihn zu Beginn ganz normal war. Er kannte nichts anderes und war für viele Jahre nicht in der Lage, Zusammenhänge zu erkennen. Erst als sein Leben förmlich auseinanderbricht und er kurz vorm Selbstmord steht, wird ihm klar, dass er dringend Hilfe braucht. In einer erschütternden Lektüre erlaubt er den Lesern in „Tatort Kirche“ einen Einblick in seinen Weg aus den Qualen und dem seelischen Elend. Er offenbart, wie er nach und nach Auswege aus seiner deprimierenden Seelenlage findet und sein Leben Schritt für Schritt zurückgewinnt. Sein Weg führt ihn auf den Heiligen Berg Athos, auf dem er, nach jahrelangem Suchen und Ringen, eine spirituelle Neuausrichtung erfährt. Kurt Bauers Buch ist eine bewegende und ehrliche Autobiografie, sie ermöglicht das Verstehen von sexuellem Missbrauch und seinen Folgen für das Leben.

„Tatort Kirche“ von Kurt Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-4389-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de