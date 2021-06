Team Fordzilla unterstützt wohltätige Kinderhilfen vor Ort mit europaweiter „Gaming Transit“-Roadtour (FOTO)

– Team Fordzilla, die E-Sport-Mannschaft von Ford, wird mit einem speziell ausgestatteten „Gaming Transit“ durch Europa reisen, um Kinder und Jugendliche in Hospizen und Fördereinrichtungen mit Computerspielen zu unterhalten

– Der Innenraum des Ford Transit umfasst Computerspiel-Konsolen sowie anpassbare Controller für bis zu drei Spieler. Ein Rollstuhlzugang und eine barrierefreie Ausstattung ermöglichen ein inklusives Spielerlebnis

– „Gaming Transit“-Roadtrip wird überdies für weitere Überraschungsauftritte bei Events in Europa sorgen, entsprechende Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt

Köln (ots) – Das Team Fordzilla wird diesen Sommer zu einer ganz besonderen Roadtour aufbrechen, um Kindern mit eingeschränkter Mobilität zeitgemäßen Spielespaß zu ermöglichen. Mitglieder des Team Fordzilla, dabei handelt es sich um die E-Sport-Mannschaft von Ford, werden mit einem speziell ausgestatteten Gaming Transit sowohl Hospize als auch Fördereinrichtungen und Schulen besuchen.

An Bord ihres Ford Transit-Kastenwagens befinden sich neben Computerspiel-Konsolen auch adaptive Gamecontroller, die mit externen Tasten, Schaltern oder Joysticks verbunden werden können, um benutzerorientierte Schnittstellen zu schaffen und somit ein inklusives Spielerlebnis zu ermöglichen. Die Roadtour wird durch Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien führen. Dort sollen junge Menschen an den jeweiligen Stationen in die die Lage versetzt werden, sich an einer Vielzahl von familienfreundlichen Computerspielen zu erfreuen.

„Team Fordzilla glaubt, dass Gaming für alle da ist und dass Lachen wichtiger ist als Highscores“, sagte Emmanuel Lubrani, Senior Manager, Brand Communications und Content Development, Ford Europa. „Unser Gaming Transit, dem wir den Spitznamen „Vanzilla“ gegeben haben – bringt diesen Spaß direkt zu den Kindern und soll die Hilfsorganisationen auf unbeschwerte und vergnügliche Weise unterstützen“.

Die Roadtour startet am 14. Juni an der Rosa Llácer Schule im spanischen Valencia, wo ungefähr 100 junge Leute zwischen sechs und 21 Jahren zwei Tage lang an dem Spaß teilnehmen können, bevor die Aktion zunächst in weiteren spanischen Städten fortgesetzt wird.

Barrierefreies Fahrzeug mit inklusiver Gaming-Technologie

Das Roadtrip-Nutzfahrzeug wurde entwickelt, um Kindern mit eingeschränkter Mobilität ein aufregendes und ansprechendes Erlebnis zu bieten. Dem Team Fordzilla liegt das Thema Inklusion am Herzen, dazu zählt die maximale Zugänglichkeit zu Gaming-Wettbewerben wie etwa Autorennspiele. Das auffällige Design des Gaming Transit umfasst Styling-Features des Fahrzeugausstatters MS-RT (https://www.ms-rt.com/), der bereits sportliche Versionen der Ford Transit Custom- und Connect-Modelle sowie den markanten Ranger MS-RT Pick-up produziert. Der Gaming Transit ist so konzipiert, dass er für alle teilnehmenden Spieler problemlos zugänglich ist. Hierfür wurde vom Aufbauhersteller Allied Mobility ein Rollstuhllift und eine Klapprampe hinzugefügt, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, während adaptive Gamecontroller so konfiguriert werden können, dass sie individuelle Bedürfnisse von Spielern mit Mobilitätseinschränkungen erfüllen.

Im Inneren des Fahrzeugs sind insgesamt drei Gaming-Bereiche durch Trennwände unterteilt. Unter anderem verfügt der Gaming Transit über einen Eventbereich und zwei Rennspiel-Rigs mit Lenkrädern, Pedalen, Rennsitzen und Dual-Bildschirmen, um den Spielern auf jeder Etappe der Tour ein möglichst intensives Erlebnis zu bieten.

„Ich kann es kaum erwarten, Teil der Roadtour zu sein und zu sehen, wie viel Spaß wir Kindern in ganz Europa bereiten“, sagte Angelo Bülow, Kapitän der deutschen Team Fordzilla-Mannschaft. „Beim Team Fordzilla dreht sich alles um junge Talente, also wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs ja sogar den nächsten großen Star-Gamer.“

Team Fordzilla

Im Jahr 2019 gründete Ford das Team Fordzilla mit Mannschaften in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien, bestehend aus handverlesenen Computerspiel-Rennfahrern. Neben der Teilnahme an renommierten Sim-Rennen war das Team Fordzilla 2020 außerdem auch Initiator des internationalen Fordzilla Cups. Auf der Gamescom 2020 wurde der P1-Rennwagen des Teams Fordzilla vorgestellt, der als erstes virtuelles Rennfahrzeug in Zusammenarbeit mit Gamern und den Designern eines Automobilherstellers entwickelt wurde. Die „Gaming Transit“-Iniative folgt nun der jüngsten Inklusionskampagne des Team Fordzilla „Women to the Track“, die darauf abzielte, den Frauenanteil beim Sim-Racing zu erhöhen. Infos und Updates erhalten Sie auf Twitter (@TeamFordzilla (https://urldefense.com/v3/__https:/twitter.com/TeamFordzilla__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!fP5LTfTofqKRTJq5ojs0b79tjrKA8cvtzWE62u0bYb_5yovguxq8vj0jV7z3J5YNWlRZmquj$)), Instagram (@teamfordzilla (https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/teamfordzilla/__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!fP5LTfTofqKRTJq5ojs0b79tjrKA8cvtzWE62u0bYb_5yovguxq8vj0jV7z3J5YNWuE6xGqm$)) und Twitch (@TeamFordzilla (https://urldefense.com/v3/__https:/www.twitch.tv/teamfordzilla__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!fP5LTfTofqKRTJq5ojs0b79tjrKA8cvtzWE62u0bYb_5yovguxq8vj0jV7z3J5YNWgUjdDt4$)).

Spezifikationen des Gaming-Transit (Spitzname „Vanzilla“)

Ford hat den Vanzilla-Computerspielbus in Zusammenarbeit mit etablierten Partnern entwickelt, darunter MS-RT, Allied Mobility und Envy Create. Im Folgenden ein Überblick über die Spezifikation des Fahrzeugs:

Basisfahrzeug: Ford Transit 350E, 2,0-Liter EcoBlue-Motor, RWD L4H3

Leistung: 136 kW (185 PS)1

Max. Drehmoment: 415 Newtonmeter

Außenstyling: Exklusives Team Fordzilla-Livree, Kühlergrill im Raptor-Design

Räder: 16-Zoll große 10-Speichen-Leichtmetallräder in Schwarz (Trail)

Kabinen-Upgrades: MS-RT Nappa- und Wildleder-Innenausstattung, spezielles Lenkrad

Gaming-Kapazität: Drei Spieler an separaten Stationen im Fahrzeug

Extras (innen): Eingebaute Technikschränke und Lüftungskanäle. Keimabweisendes Laminat in medizinischer Qualität. Belastungsfähige Oberflächen

Innenarchitektur: Beleuchtete Team Fordzilla-Grafiken. Boden, Seiten und Dach in spezieller Lackierung. Ledersitze und klappbare Schutzgitter mit Team Fordzilla-Logo

Konsolen: Xbox Series S, bis zu 1440p Auflösung und 120 FPS

Controller: Xbox Wireless- und Xbox Adaptive-Controller ermöglichen Plug-in-Hilfsgeräte für maximale Zugänglichkeit

Peripherie: BenQ 32-Zoll-Bildschirme, B&O-Headsets für jeden Spieler

Rennspiel-Rigs: 2x Next Level Racing Cockpits mit großen 55-Zoll-Allwetter-Bildschirmen, 34-Zoll Nebenbildschirme

Barrierefreie

Zugänge: Unterflur-Rollstuhllifte von Allied Mobility

Barrierefreier

Innenraum: Klappbare Ledersitze für vollen Rollstuhlzugang, Xbox Adaptive Controller

Fahrzeuglänge: 6.704 mm

Fahrzeughöhe: 2.769 mm

Fahrzeugbreite

mit/ohne Spiegel: 2.059 / 2.126 mm

Leergewicht: 3.289 kg

Radstand: 4.522 mm

1 Ford Transit 350E, 2,0-Liter EcoBlue-Motor, RWD L4H3, 136 kW (185 PS), Kraftstoffverbrauch: 9,4 l/100 km, CO2-Emissionen: 246 g/km.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

