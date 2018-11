Telekom, Bosch, Kienbaum, Soulworx& Co. – Experten diskutieren zu Führung, Veränderung, Transformation und Kultur auf erstem „Boma Germany“ Event in Berlin

Am 27.11.2018 findet die Auftaktveranstaltung „Hacking Leadership“von Boma Germany, dem neuen internationalen Corporate LearningNetzwerk für die Unternehmensführung der Zukunft, in Berlin statt.

Hierzu versammelt Boma Germany internationale Experten und die

Eliten aus Kommunikation, Change, Mitarbeiterführung, New Work,

Kultur und exponentiellen Organisationen, um über die derzeit größten

Herausforderungen zu diskutieren und durch reale Lernerfahrungen

Lösungen zu entwickeln. Die Boma Global Gründerin Lara Stein wird den

Event gemeinsam mit Stephan Balzer, Geschäftsführer von Boma Germany,

eröffnen.

Stephan Balzer sagt über den Event: „Das Boma Germany Studio

„Hacking Leadership“ ist der Start eines neuen internationalen

Management Curriculum und damit Teil einer Serie von Formaten, die

Unternehmen dabei unterstützen, sich in zukunftsfähige Organisationen

zu verwandeln. –Future Leadership– ist eine der tragenden Säulen bei

Boma.“

Die Auftaktveranstaltung „Hacking Leadership“ ist interaktiv und

besteht aus Impulsen, moderierten Panels und Live-Workshops. Lara

Stein, Gründerin von Boma Global, erklärt: „Unsere Fokusthemen

befassen sich mit Führung im Wandel und bei Veränderungsprozessen.

Dazu zählt die Initiierung von –Grassroot—Bewegungen, Führen mit

Empathie, das Etablieren von Lernkulturen, exponentielles Denken und

die Entwicklung von Purpose und sinnstiftender Arbeit.“

Auszug der Boma-Experten für „Hacking Leadership“

– Dr. Reza Moussavian, SVP Digital & Innovation bei der Deutschen

Telekom

– Dr. Andrej Heinke, Direktor & Zukunftsforscher bei Robert Bosch

– Fabian Kienbaum, CEO der Personal- und Managementberatung von

Kienbaum

– Julia von Winterfeldt, CEO von Soulworx

Workshop-Themen und weitere Experten

Change Management: Steve Garguilo leitet den Workshop zu

Grassroot-Bewegungen in Unternehmen und berichtet, wie

Veränderungsprozesse Bottom-Up, also von der Basis, erfolgreich

angestoßen und umgesetzt werden können. Steve initiierte zuvor einen

grundlegenden Kulturwandel durch Grassroot-Strategien bei Johnson &

Johnson und wurde dafür mit dem Innovationsaward des Chief Learning

Officers Magazin ausgezeichnet.

Lernkultur in Unternehmen: Nora Dietrich diskutiert in ihrem

Workshop mit den Teilnehmern, welche Prozesse in Unternehmen

notwendig sind, um sich in lernende Organisation zu entwickeln. Dazu

zählen die Themen „Learning Journey“, Formate zur

Potenzialentwicklung und Kompetenzerweiterung und Strategien zum

Aufbau eines individuellen Lernmanagements.

Führen mit Empathie: Mark Gray befasst sich in seinem Workshop mit

Veränderungsprozessen in Unternehmen. Er diskutiert, wie man mit

Hilfe von Kommunikationsstrategien vertrauensvolle Beziehungen

aufbauen kann, um Veränderungen mit Empathie, Engagement, Positivität

und Klarheit zu kommunizieren und umzusetzen.

Exponentielles Denken: Die Transformationsexpertinnen Dr.

Christine Solf und Nikola Berkmann geben Antworten auf die Frage, wie

man ein exponentielles Mindset in Unternehmen entwickeln kann.

Führung und Purpose: Daniel Kowalke ist Trainer für innere

Transformation. Sein Workshop befasst sich mit dem eigenen Purpose im

Berufsleben und beschreibt, wie man Arbeit sinnstiftend gestalten

kann.

Die Boma Germany Auftaktveranstaltung ist ein

branchenübergreifender Event. Unter den Teilnehmern sind ca. 100

Führungskräfte aus den Bereichen Digitale Transformation, Digital

Leadership, Human Resources, Strategie und Kommunikation. Sie stammen

aus DAX30 Unternehmen, dem Mittelstand und Kleinunternehmen. Stephan

Balzer erläutert: „Bei Boma geht es um die Organisation der Zukunft.

Wir stehen als Gesellschaft vor den womöglich einschneidendsten

Veränderungen in der Geschichte der Menschheit. Unternehmen müssen

diesen Wandel gestalten. Damit die Transformation gelingt, braucht es

in den Führungsetagen neues Wissen und Inhalte, den Zugang zu

internationaler Erfahrung und ein Mindset, das sich komplett von dem

alten Führungscurriculum unterscheidet. Boma schafft genau das.“

Über Boma

Boma ist ein neues internationales Corporate Learning Netzwerk. Es

wurde 2018 von Lara Stein, Stephan Balzer, Kaila Kolbin und Michel

Lévy-Provençal gegründet. Boma unterstützt Unternehmen dabei, sich in

zukunftsfähige Organisationen zu verwandeln. Dabei arbeitet es

entlang der 6 Säulen „Future Leadership“, „Unternehmerisches Denken“,

„Exponentielles Denken“, „Zukunftsethik und Moral“, „Globale

Herausforderungen und Corporate Citizenship“ sowie „Körper und

Geist“.

Es gilt als das erste internationale Corporate Learning Netzwerk

in Deutschland, das in einem lebendigen Lernsystem arbeitet.

Unternehmen machen reale Lernerfahrungen und entwickeln echte

maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen.

Dazu greift Boma auf ein globales Beziehungsnetzwerk von mehr als

1000 Unternehmen, Futuristen, Pionieren und Experten aus 50

unterschiedlichen Bereichen zurück. Boma steht für einen

ganzheitlichen Bildungsansatz für Unternehmenswelten im Wandel und

fußt auf einem neuen internationalen Management Curriculum. Boma

arbeitet mit unterschiedlichen Event-Formaten, die von großen

Branchen-Summits und Hacking-Konferenzen bis Management-Trainings,

Experience-Sharing-Roundtables und individuellen Programmen reichen.

Über den Boma-Trust

Das Boma-Netzwerk wird durch einen hochkarätigen Boma-Trust

ergänzt. Mitglieder des Boma-Trust sind u. a. der Unternehmer und

Direktor des MIT Media Lab Joi Ito, der Mitgründer der globalen

Unternehmensberatung ExO Works Salim Ismail, das frühere

Fakultätsmitglied der Singularity University Raymond McCauley, der

ehemalige Chief Operating Officer von Google X Mo Gawdat, der Gründer

der Innovationskonferenz TED, Richard Saul Wurman, und viele andere.

Pressekontakt:

Nadine Bütow

nadine@boma.global

Boma Germany

c/o red onion Gmbh

Schönhauser Allee 10/11

10119 Berlin

