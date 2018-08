Teurer Wohnen: „Frontal 21“-Doku im ZDF zum Kampf um bezahlbare Mieten (FOTO)

Explodierende Mietpreise, unbezahlbarer Wohnraum, verdrängteMieter – die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist aktuelleine der drängendsten sozialpolitischen Fragen in Deutschland. AmDienstag, 14. August 2018, 21.00 Uhr, beleuchtet im ZDF die „Frontal21″-Dokumentation „Teurer Wohnen“ den „Kampf um bezahlbare Mieten“.

Ein Beispiel für die Misere auf dem Wohnungsmarkt gibt ein Haus in

der Lützowstraße in Berlin-Tiergarten. Für die Mieter dort spielt

sich seit Weihnachten 2016 ein Drama ab, denn sie sollen raus aus

ihren Wohnungen. In dem Gebäudekomplex mit knapp 100 Wohnungen leben

Menschen mit kleinem Einkommen – Rentner, Familien, Bezieher von

Hartz IV oder Grundsicherung. Gekauft hat das Gebäude eine

Investmentgesellschaft, die die einstmals vom Staat geförderten

Wohnungen modernisieren und in Eigentum umwandeln will. Sie

verspricht ihren Anlegern Renditen bis zu 18 Prozent – jährlich.

„Leben heißt Veränderung“, schreibt die Hausverwaltung dazu an die

Altmieter und kündigt schon einmal Mieterhöhungen von über 70 Prozent

an – die Modernisierungsumlage macht es möglich.

„Frontal 21“ hat für die Dokumentation über ein Jahr lang den

Kampf der Mieter begleitet. Diese wollen sich nicht so einfach aus

ihren Wohnungen und aus ihrem Kiez vertreiben lassen. Von der Politik

fühlen sie sich im Stich gelassen. Ihre Nachbarn haben inzwischen

aufgegeben und sind ausgezogen. Doch ein harter Kern kämpft weiter.

„Frontal 21“ macht sich auf die Suche nach den Investoren, spricht

mit Experten und verantwortlichen Politikerinnen und Politikern: Wie

konnte es überhaupt so weit kommen? Warum hat sich der Mietmarkt so

entwickelt? Die Dokumentation zeigt auf, dass schon in den 80er

Jahren die Weichen falsch gestellt wurden, als sich der Staat mehr

und mehr aus dem sozialen Wohnungsbau zurückzog. Sie beleuchtet

zudem, was den Standort Deutschland für Immobilieninvestoren gerade

aus dem Ausland so attraktiv macht. Und sie geht der Frage nach, was

von den wohnungsbaupolitischen Plänen der Großen Koalition zu halten

ist und ob sie ein probates Mittel sind, der Entwicklung

gegenzusteuern.

