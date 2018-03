START » Posts tagged with » asyl

EU in der Krise – Brexit, Asyl & Euro Es gibt zur Zeit vor allem drei Themen, die Europa spalten: Der Brexit, durch den das erste Mal in der Geschichte ein Mitgliedsland die EU verlässt, die Asylkrise, in welcher sich Deutschland seit der Öffnung seiner Grenzen im September 2015 isoliert hat und die nach wie vor schwelende und ungelöste Euro-Krise, die die EZB mit […]

Deutschland: Medien, Wahrheit, Lüge und kriminelle Flüchtlinge Eine neue Studie von Kriminologen um den Experten Pfeiffer legt nahe, dass der Anstieg von Gewaltstraftaten in Deutschland vor allem auf die zunehmende Zahl von Flüchtlingen zurückzuführen ist. Pfeiffers Team untersuchte Zahlen für Niedersachsen, die seinen Angaben zufolge aber bundesweit repräsentativ sind. Zentrale Aussagen der Studie belegen folgendes: Aufenthaltsperspektive – Vor allem Flüchtlinge aus Algerien, […] Weiterlesen …

Der deutsche Michel – bluten für Steuern – zugunsten Asylbewerber Prof. Hans-Werner Sinn rechnet in einem Interview mit The European mit der Merkel-Politik ab und warnt vor hohen Kosten der Massenmigration. Die kommende Jamaika-Koalition sieht er kritisch. Vor allem die Migrationspolitik, deren Kosten von Experten mit 450 Milliarden Euro bei einer Million Flüchtlingen geschätzt werden, wird nur von den deutschen Steuerzahlern geschultert werden müssen, die […] Weiterlesen …

Kommunikationsexperte Michael Oehme erklärt, warum der Europäische Gerichtshof Ausnahmen vom EU-Asylrecht ablehnt St.Gallen, 02.08.2017. In dieser Woche macht Kommunikationsexperte Michael Oehme auf ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aufmerksam, welches die geltenden EU-Asylregeln bestätigt. So entschieden die Luxemburger Richter, dass Abweichungen von diesem Gesetz während der Flüchtlingskrise 2015 trotz der Ausnahmesituation in Ländern wie Kroatien nicht zulässig seien. „Während der Flüchtlingswelle im Spätsommer 2015 sind viele Migranten […] Weiterlesen …

Der Tote auf dem Kartoffelfeld – neuer Krimi dreht sich um Kriegstraumata und einen ungewöhnlichen Mörder Zuerst wird ein toter Mann auf einem Kartoffelfeld gefunden. Kurz darauf wird in einem Gebüsch eine weitere Leiche entdeckt. Fremdenfeindlichkeit scheint bei beiden Taten eine Rolle zu spielen. Aber auch der Krieg in Jugoslawien. Und eine scheinbar längst vergangene deutsche Geschichte – ein Schmerz, der nicht vergangen ist. Doch wer ist der Täter und was […] Weiterlesen …

1,2 Millionen erstmalige Asylbewerber im Jahr 2016 in der EU registriert Im Jahr 2016 beantragten 1 204 300 Asylsuchende erstmals Schutz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Ihre Zahl war leicht rückläufig gegenüber 2015 (als 1 257 000 erstmalige Asylbewerber registriert wurden), jedoch fast doppelt so hoch wie im Jahr 2014 (562 700). Syrer stellten weiterhin den größten Anteil erstmaliger Asylbewerber in der EU dar, […] Weiterlesen …

Krise ohne Grenzen – Hintergründe und Kollateralschäden deutscher Flüchtlingspolitik Weltweit sind um die 60 Millionen Menschen auf der Flucht. In der Menschengeschichte ist dies in diesem Ausmaß bisher noch nie geschehen. Durch die neue Völkerwanderung entstehen große Probleme für die Herkunfts-, Transit- und Zielländer, wie Deutschland. Doch anstatt Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen, verstärkt die Bundesregierung das Problem: Ihre Willkommenspolitik sendet den Migranten falsche Versprechen […] Weiterlesen …

EU: Anstieg der Zahl der erstmaligen Asylbewerber im dritten Quartal 2016 auf nahezu 360 000 Im Laufe des dritten Quartals 2016 (von Juli bis September 2016) beantragten 358 300 Asylsuchende erstmals Schutz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Diese Zahl ist im Vergleich zum zweiten Quartal 2016 (305 700 erstmalige Asylbewerber) um 17% gestiegen. Deutschland verzeichnete die höchste Zahl von Asylbewerbern (über 237 400 erstmalige Asylbewerber bzw. 66% aller […] Weiterlesen …

Manuela Schwesig zur Flüchtlingsfrage: „Wir müssen Kontingente festlegen“ Bei einer ZEIT MATINEE am Sonntag in Hamburg hat sich Manuela Schwesig für eine Kontingentierung von Flüchtlingen ausgesprochen. „Wir können nicht jedes Jahr so viele Flüchtlinge aufnehmen. Wir müssen Kontingente schaffen“, sagte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter. Es sei ein Spagat, zwischen […] Weiterlesen …