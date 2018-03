START » Posts tagged with » kultur

Uncensored Playlist: Mit Pop-Songs die Zensur umgehen Sperrfrist: 12.03.2018 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. +++ ZUM WELTTAG GEGEN INTERNETZENSUR AM 12. MÄRZ +++ Uncensored Playlist: Mit Pop-Songs die Zensur umgehen – Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März (Diese Meldung finden Sie ab Montag auch auf der ROG-Webseite.) 09.03.2018 – Zum […]

ZEITUHR 1938 – Zum 80. Jahrestag des „Anschlusses": Pressegespräch 7. März 2018 – BILD Im Gedenkjahr 2018 wird in einer groß angelegten 24-stündigen multimedialen Dokumentation die Erinnerung an die Errichtung des NS-Terrorregimes in Österreich wach gerufen. Der Filmemacher und Medienkünstler Frederick Baker stellt den „Anschluss" genau 80 Jahre später wie eine Abfolge an Live-Ereignissen über neue Medienkanäle dar: im Internet, über digitale Ansichtskarten mit NFC-Sticker fürs Smartphone (neues Produkt […]

„Kosten des Krieges" – Investigative Feature-Reihe in SWR2 (FOTO) „Krieg für Anfänger", „Sterben tun immer die anderen", „Die gute Panzerfaust wird böse", „Schattenwirtschaft" / ab 25. März im Radio und in der „ARD Audiothek" fürs Smartphone In Syrien, im Irak oder in Mali kämpfen nicht mehr Staaten gegeneinander. Terrorgruppen, Milizen, Regionalmächte sind in die neuen „asymmetrischen" Konflikte des 21. Jahrhunderts verwickelt. Dabei stellt sich […]

Einladung zur exklusiven Filmpreview: „Das Microsoft-Dilemma – Europa als Software-Kolonie" am 16. Februar Liebe Kolleginnen und Kollegen, „Wanna Cry" war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in über 100 Ländern. Aber wie kann nur ein Schadprogramm gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und sogar Geheimdienste in der ganzen Welt lahmlegen? Die Antwort hat einen Namen: Microsoft. Auch staatliche und öffentliche Verwaltungen von Helsinki bis […]

Beate Raudies: Zugang zu Bildung und Kultur darf nicht an den finanziellen Möglichkeiten Einzelner scheitern TOP 6: Änderung des Bibliothekgesetzes (Drs-Nr.: 19/403) Die Küstenkoalition hat vor anderthalb Jahren durch das Bibliotheksgesetz erstmals einen rechtlichen Rahmen für die Arbeit der öffentlichen Bibliotheken in Schleswig-Holstein geschaffen. Das war schwieriger, als man meinen sollte, weil die meisten Bibliotheken nun einmal nicht vom Land, sondern von den Kommunen getragen werden. Bei allem, was wir […]

SWR Koproduktion im Rennen um den Oscar / Preisgekrönter Dokumentarfilm „Die letzten Männer von Aleppo" heute (23.1.2018) nominiert // „Weißhelme" kämpfen in Syrien für Menschlichkeit (FOTO) Die SWR Kinokoproduktion „Die letzten Männer von Aleppo" („Last Men In Aleppo") des syrischen Regisseurs Feras Fayyad und seines dänischen Koregisseurs und Cutters Steen Johannessen ist für den Oscar in der Kategorie Dokumentarfilm nominiert. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat aus ursprünglich 170 Filmen fünf für diese Kategorie ausgewählt. Die Verleihung findet […]

54. Grimme Preis: Elf Nominierungen für den WDR Das Grimme-Institut hat die Nominierungen für 54. Grimme Preis bekanntgegeben, der am 13. April in Marl verliehen wird. Der WDR freut sich über elf Nominierungen. Kategorie Fiktion: Das Leben danach Die WDR/ARD-Produktion ist ein Fernsehdrama über die Überlebenden des Loveparade-Unglücks am 24. Juli 2010 in Duisburg. Erzählt wird die fiktive Geschichte der 25-jährigen Antonia Schneider […]

SWR /Terrorverdächtiger von Karlsruhe hatte Kontakt zu bekannten Islamisten Der Terrorverdächtige Dasbar W., der am 20. Dezember 2017 in Karlsruhe verhaftet wurde, weil er einen Anschlag auf dem Karlsruher Schlossplatz geplant haben soll, hatte Kontakte zu einschlägig bekannten Islamisten. Das geht aus Ermittlungsunterlagen hervor, die dem SWR exklusiv vorliegen. Demnach hatte er im Juli 2016 an einem zehntägigen Seminar im mittlerweile verbotenen Moschee-Verein „Deutschsprachiger […]