Wo sind die Macher geblieben? Wie will unsere Gesellschaft die Herausforderungen der Zukunft lösen, wenn Leistung zunehmend zum Tabu wird? Evi Hartmanns flammendes Plädoyer für ein neues Leistungsethos ist ein so provokantes wie notwendiges Buch. Chefs, die sich mit den Leistungen anderer schmücken, Nachwuchsmanager, die keine Projektverantwortung übernehmen, Mitarbeiter, die lieber über den Ausgleich ihrer […]

In einer Leistungsgesellschaft, in der jeder ein Konkurrent seines Nächsten ist und persönlicher Erfolg ausschließlich in Euro und Cent bemessen wird, fällt es zunehmend schwerer, Vertrauen für die Ratschläge anderer aufzubringen. Vielen Menschen ist dazu die Fähigkeit zum abstrakten Denken sowie zur Erfassung komplexer Zusammenhänge verlorengegangen und durch Drücken, Klicken, Wischen und Touchen auf die […]