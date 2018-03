Im Jahr 2009 wurde zum ersten Mal ein deutscher Mann mit dem mit dem prestigeträchtigen Preis der „Islamic Personality of the year“ ausgezeichnet. Doch wer steckt hinter diesem Titel und wie ist er dazu gekommen? Die vorliegende Biografie stellt Dr. Murad Wilfried Hoffmann vor und will versuchen seine Bedeutung sowohl für Deutschland als auch für […]