ZDF-Politbarometer Februar II 2018 / CDU/CSU im Aufwind – SPD auf neuem Rekordtief / Deutliche Mehrheit erwartet Zustandekommen der Großen Koalition (FOTO) Auch in dieser Woche rutscht die SPD auf ein weiteres Rekordtief ab, während die Union sich merklich verbessern kann. Projektion Wenn am nächsten Sonntag wirklich gewählt würde, dann käme die CDU/CSU jetzt auf 33 Prozent (plus 2), die SPD nur noch auf 17 Prozent (minus 2). Die AfD erreichte 14 Prozent (unverändert), die FDP 8 […]

ZDF-Politbarometer Februar I 2018: Verluste für Union und SPD – AfD und Grüne legen deutlich zu / Mehrheit: Politik nimmt zu viel Rücksicht auf Autoindustrie (FOTO) In der Woche der Koalitionsverhandlungen verlieren sowohl Union als auch SPD an Zustimmung. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 31 Prozent (minus 2) und die SPD fiele mit 19 Prozent (minus 1) erneut auf ein Rekordtief. Die AfD könnte dagegen deutlich zulegen auf 14 Prozent (plus 2), genauso […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer Januar 2018 / Projektion: SPD auf Rekordtief / Bei Scheitern der Großen Koalition: Mehrheit für Neuwahlen (FOTO) In der Woche vor dem Sonderparteitag der SPD, auf dem es um die Entscheidung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU geht, fällt die SPD bei der Projektion auf einen Negativrekord. Projektion Wenn am nächsten Sonntag wirklich gewählt würde, dann käme die CDU/CSU jetzt auf 33 Prozent (plus 1), die SPD nur noch auf […] Weiterlesen …

Nach dem Scheitern der Sondierungen: „Was nun, Frau Merkel?“ im ZDF (FOTO) Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen stellen sich viele Fragen: Kommen jetzt Neuwahlen? Oder eine Minderheitsregierung unter Führung der Union? „Was nun, Frau Merkel?“ fragen am Montag, 20. November 2017, ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Das ZDF zeigt das Gespräch mit der Bundeskanzlerin im Rahmen eines „ZDF spezial“ ab 19.25 Uhr. Warum misslang der […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer November 2017 / Deutliche Mehrheit für Neuwahlen, falls Jamaika scheitert / Asyl und Flüchtlinge: breite Unterstützung für Familiennachzug (FOTO) Selbst wenn sich die Parteien eines Jamaika-Bündnisses bei ihren Gesprächen noch einigen sollten, ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu empfehlen, ist damit dann dieses Bündnis noch lange nicht zustande gekommen. Auf dem Weg dahin sind noch Mitgliederentscheide, Parteitage und Koalitionsverhandlungen erfolgreich zu bestehen. Sollte Jamaika am Ende nicht zustande kommen, sprechen sich 68 Prozent […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer Oktober II 2017 / Wachsende Mehrheit rechnet mit „Jamaika“-Koalition / Sexuelle Belästigungen auch in Deutschland als weit verbreitet wahrgenommen (FOTO) Weiterhin hoch ist die Zustimmung für ein Dreierbündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen, über das zurzeit in Berlin verhandelt wird. 57 Prozent aller Befragten fänden es gut, wenn es zu einer solchen Regierung käme, 25 Prozent fänden das schlecht, und 14 Prozent wäre es egal (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „weiß […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer Oktober I 2017 / Deutliche Mehrheit erwartet, dass es zu „Jamaika“-Koalition kommt / Deutsche sehen rechtsstaatliche Grundsätze in der Türkei verletzt (FOTO) Nach der Landtagswahl in Niedersachsen sollen nächste Woche die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung im Bund beginnen. Das angestrebte Dreierbündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen erfährt dabei weiterhin eine große Unterstützung: 55 Prozent aller Befragten fänden es gut, wenn es zu einer solchen Regierung käme, 27 Prozent fänden das schlecht und 14 Prozent wäre es egal (Rest […] Weiterlesen …

ZDF berichtet live von der Landtagswahl in Niedersachsen / ZDF sendet auch „Berliner Runde“ (FOTO) Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl stehen bereits Landtagswahlen an: Am Sonntag, 15. Oktober 2017, wird der 18. Niedersächsische Landtag gewählt. Das ZDF berichtet ab 17.40 Uhr aus dem Wahlstudio in Hannover. Auch die „Berliner Runde“ ist am niedersächsischen Wahlsonntag ab 19.40 Uhr im ZDF zu sehen. Schon im Vorfeld sorgte diese Wahl für Schlagzeilen, […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer Extra Niedersachsen Oktober 2017 / CDU und SPD gleichauf – FDP und Grüne vor AfD / Klarer Vorsprung von Stephan Weil als gewünschter Ministerpräsident (FOTO) Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen CDU und SPD gleichauf, die FDP könnte knapp vor den Grünen drittstärkste Kraft werden, während die AfD mit einem deutlich schlechteren Ergebnis rechnen müsste als vor zwei Wochen bei der Bundestagswahl. Ob die Linke den Einzug in den Landtag schafft, bleibt unklar. Wenn schon am nächsten […] Weiterlesen …