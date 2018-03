Bereits zum zwölften Mal treffen sich Deutschlands Pferderechtsanwälte auf dem zentralen Deutschen Pferderechtstag am 11. März 2016 diesmalim niedersächsischen Celle, am Standort des größten Landgestütes in Deutschland. Diese Veranstaltung hat sich in den letzten elf Jahren zur führenden Fach – und Fortbildungsveranstaltung für Rechtsanwälte mit Spezialisierung auf Pferderecht sowie für Pferdesachverständige und Pferdefachtierärzte mit Interesse […]