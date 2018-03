(Mynewsdesk) Nun gelte es, rasch zu einer Regierungsbildung zu kommen. ?Der Vorteil einer Neuauflage der GroKo liegt darin, dass die Partner aufeinander eingespielt sind und jetzt rasch und pragmatisch die anstehenden Herausforderungen angegangen werden können?, erklärt der Präsident der Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände ULA Dr. Roland Leroux. In vielen Bereichen herrsche kein Erkenntnisproblem, sondern es […]

Aachen/Brüssel 22. September 2017 – Die Europäische Kommission hat eine neue EU-Agenda für faire Unternehmensbesteuerung im digitalen Sektor veröffentlicht. Die Kommission folgt damit dem Vorschlag Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Spaniens, eine neue Steuer für digitale Großunternehmen zu erheben und kündigte Maßnahmen für eine faire Besteuerung an. Wie durch die von Jean-Claude Juncker geführte Institution ermittelt, […]

„Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge.“ Wir stehen noch am Anfang und sind somit, klein und gegen die großen schwach. Aber „vereint sind auch die Schwachen mächtig.“ Gemeinsam/vereint können wir die Missstände die in diesem Land und vielleicht auch die, die in anderen Ländern herrschen, verbessern oder sogar aus der Welt schaffen. Die Menschen auf […]