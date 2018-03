Die Sustainable Apparel Coalition (SAC) und das Bündnis für nachhaltige Textilien verkündeten heute eine strategische Kooperation. Das Ziel: gemeinsam einen Beitrag für mehr Umweltschutz und verbesserte Arbeitsbedingungen in globalen Textil-Lieferketten leisten. Dafür haben die Kooperationspartner eine Absichtserklärung zur stärkeren Annäherung ihrer Nachhaltigkeitsanforderungen, -instrumente und Prüfverfahren unterzeichnet. Zudem können Mitgliedsunternehmen beider Initiativen zukünftig von gemeinsamen Aktivitäten […]

– Corporate Fashion-Anbieter veröffentlicht Nachhaltigkeitsstrategie 2017-2022 – Anteil nachhaltiger Baumwolle soll auf bis zu 50 Prozent steigen – 25 wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele für die nächsten Jahre Das Textilunternehmen HAKRO hat „Wirkstoff“. So lautet der Titel der jetzt vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie des mittelständischen Corporate Fashion-Anbieters aus Schrozberg in Baden-Württemberg. Die Strategie umfasst 25 prioritäre Ziele […]

Stärkung der Innenstädte, Investitionen in Bildung und in Infrastruktur – das sind für die deutsche Modebranche die dringlichsten Themen, die die künftige Bundesregierung angehen muss. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Fachzeitschrift TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe) unter stationären Modeeinzelhändlern. Demnach fordern immerhin zwei Drittel der Händler ein stärkeres Engagement der Politik bei der Stärkung der […]

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage bereits 2018 von vier auf acht verdoppeln. Andreas Pinkwart (FDP), NRW-Minister für Wirtschaft und Digitales, hofft, dass die neue Regelung „schon im kommenden Frühjahr in Kraft treten kann“. Dies teilte er der Onlineausgabe des von der dfv Mediengruppe herausgegebenen Fachmagazins TextilWirtschaft (TW) mit. Gleichzeitig will NRW […]