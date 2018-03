Es gibt zur Zeit vor allem drei Themen, die Europa spalten: Der Brexit, durch den das erste Mal in der Geschichte ein Mitgliedsland die EU verlässt, die Asylkrise, in welcher sich Deutschland seit der Öffnung seiner Grenzen im September 2015 isoliert hat und die nach wie vor schwelende und ungelöste Euro-Krise, die die EZB mit […]

Bereits seit 17 Jahren führt das Rhein-Taunus Krematorium in Dachsenhausen den jährlichen „Tag der offenen Tür“ durch. Traditionell beginnt er mit einem Gedenkgottesdienst zu dem viele Angehörige anreisen, die hier Verstorbene verabschiedet hatten. „Uns besuchen aber auch Menschen die einfach einmal wissen wollen, wie ein modernes Krematorium so funktioniert“, sagt Karl-Heinz Könsgen, Geschäftsführer des Krematoriums. […]

(Mynewsdesk) Berlin, 24.01.2017 ? Das Jahr 2016 hat Milcherzeugern wie Molkereien vor Augen geführt, dass Themen wie Nachhaltigkeit, Tierwohl oder auch eine Milchviehfütterung ?Ohne Gentechnik? eine weiter zunehmende Bedeutung erfahren. Lebensmitteleinzelhandel, Verbraucher und insbesondere Nichtregierungsorganisationen (NGOs) treten mit verschiedenen Forderungen und Labeln zu Nachhaltigkeit und Tierwohl an Molkereien und Milcherzeuger heran. Auch die Politik greift […]

Bei dem 1. Duisburger Kreis am 16. November 2016 sollen gemeinsam mit Gestaltern, Betroffenen, Kostenträgern und Interessenvertretern der Behindertenhilfe Inhalte und Positionen zum Entwurf der Bundesregierung zum Bundesteilhabegesetz aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und dabei auch Defizite sowie konkrete Ansätze zur Nachbesserung erörtert werden. Dazu sind fachkundige Referentinnen und Referenten geladen, die beim Duisburger Kreis vor […]

„Stiftungen bereichern das Leben in unserer Stadt“, sagte Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich, der die Schirmherrschaft für die Stiftungstage übernommen hat. „Stiftungen sorgen dafür, dass unser soziales und kulturelles Leben vielfältiger wird, sie übernehmen – gerade auch angesichts der Herausforderungen, die die hohen Flüchtlingszahlen im letzten Jahr mit sich gebracht haben – viele Aufgaben, die die […]

Weltkriegsveteranen & Diplomaten unterschiedlichster Nationen treffen sich zu einem einmaligen internationalen Dialog am 8. Mai in Hamburg

Am 15. Dezember 2014 findet um 19:30 Uhr das GOSPEL-Benefizkonzert "GOD BLESS THE CHILD" zu Gunsten des Familienhafen e.V. – Ambulanter Kinderhospizdienst

Die Tibet Initiative Deutschland e.V. (TID) und der Verein der Tibeter in Deutschland e.V. (VTD) laden anlässlich ihres 25- und 35- jährigen Bestehens am 26. August 2014 in die Laeiszhalle nach Hamburg ein. Höhepunkt der Veranstaltung wird ein einstündiges Gespräch zwischen Seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und Wissenschaftsjournalist Gert Scobel sein. Das Jubiläum wird musikalisch von der bekannten tibetischen Sängerin Soname Yangchen eröffnet.