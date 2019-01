Thomas Jung: „Linker Justizminister leugnet Personalnot“

Brandenburgs linker Justizminister Ludwig bleibt

auch im Rechtsausschuss bei seiner Einschätzung, dass die

Personalsituation in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und auch bei

den Strafgerichten auskömmlich sei. Die Gerichte seien nicht

unterbesetzt.

Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Beim linken Justizminister Ludwig reiht sich eine Panne an die

andere. Doch er rettet sich in Ausflüchte. Im Fall des

Subventionsbetruges von Boitzenburg sei der Bundesgerichtshof schuld.

Im Fall der Ermittlungen wegen Subventionsbetrugs bei der

Investitionslandesbank habe die Staatsanwaltschaft Potsdam den

Compliance-Bericht der ILB 2017 nicht ausgewertet und dem Ministerium

nicht zur Verfügung gestellt. Im Fall des Subventionsbetrugs beim

Ressort Schwielowsee wurde es wegen Personalmangel versäumt, die

Verjährungsfristen bei der Überprüfung einer Belasteten einzuhalten.

In Brandenburgs Gefängnissen sitzen 66 Insassen schon länger als

sechs Monate in Untersuchungshaft. Viele dieser mutmaßlichen

Straftäter könnten wegen zu langer Verfahrensdauer jetzt freikommen.

Die Justiz ist hoffnungslos unterbesetzt. Da gibt es keine

Entschuldigungen. Das weiß die Richterschaft, das weiß jeder. Nur der

linke Minister will es nicht wahrhaben. Er leugnet die Realität zum

Schaden aller Brandenburger.“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell