Thomas Jung: „Rot-Rot in Potsdam ist nach wie vor nicht in der Lage, die Bürger zu schützen. Brandenburg immer stärker im Visier der Autodiebe.“ (FOTO)

Kein deutsches Flächenland ist so von Autodiebstählen betroffenwie Brandenburg. Hier werden fast drei Mal so viele gegen Diebstahlversicherte Autos gestohlen als im Rest des Landes. Die Rate liegtdamit in der Mark bei 1,4 pro 1000 Autos – im Bundesdurchschnittliegt sie bei lediglich bei 0,5. Insgesamt verschwanden in der Markim vergangenen Jahr 2513 Autos.

Dazu teilt der Innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im

Landtag Brandenburg, Thomas Jung mit:

„Eine von Linken und SPD kaputtgesparte Polizei mit einem immer

deutlicher werdenden Motivations- und Krankenstandsproblem ist weder

in der Lage, die Bürger unseres Landes noch deren Eigentum zu

schützen. Nirgendwo verschwinden in der Fläche so viele Autos wie

hier in der Mark. Kein Wunder, denn nirgendwo sind die Täter so

schnell und völlig unkontrolliert im östlichen Ausland. Seit

Jahrzehnten wird das Volk mit hohlen Versprechen der roten und

röteren Versager im Potsdamer Landtag ruhig gehalten. –Anstatt

Grenzkontrollen – Kontrollen im Hinterland– – so hieß es nach der

EU-Osterweiterung. Gebracht hat das alles nichts. Es gibt nur drei

wirksame Maßnahmen: Wir müssen unsere Grenzen wieder sichern, wir

brauchen mehr und besser ausgestattete Polizisten und wir brauchen

endlich die von uns schon lange forderte Schleierfahndung für das

ganze Land. Die Bürger wissen es bereits: Dazu bereit ist nur die

AfD!“

