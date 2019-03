Thomas Jung: „Wir müssen sogenannten –Flüchtlingen– mit Sicherheitshaft und konsequenter Abschiebung Respekt vor unserem Gesetz verschaffen“

Zwei junge Frauen sind im Schlosspark Königs

Wusterhausen von einer Gruppe Asylbewerber (zwischen 18 und 25)

belästigt worden. Selbst drei Polizisten, die den Mädchen helfen

wollten, wurden attackiert. Es gab mehrere Verletzte. Zur

Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Angreifer in Gewahrsam

genommen.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, erklärt dazu: „Präventive Sicherheitshaft

sollte fest ins Polizeigesetz geschrieben werden. Wir sollten in

Brandenburg dem Beispiel des österreichischen Innenministers folgen

und diese Maßnahme gesetzlich verankern. Schließlich ist ein

gemeinschaftlicher Angriff auf Polizeibeamte ein wichtiger Grund für

Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu unterbinden. Auch muss mit

aller Härte des Gesetzes wegen Beleidigung, Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt

werden. Nach solchen Straftaten müsste den Tätern dann sofort ihr

Aufenthaltsrecht entzogen und die Abschiebung vollzogen werden. Nur

so verschaffen wir uns in unserem Land Respekt vor unseren Gesetzen.“

