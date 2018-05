Tillmann/Feiler: Zinssatz für Nachzahlungszinsen muss abgesenkt werden

Beschluss des Bundesfinanzhofes macht dringenden

Handlungsbedarf deutlich

In einem am heutigen Montag, 14. Mai 2018, bekannt gewordenen

Beschluss äußert der Bundesfinanzhof Zweifel an der

Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen für die Zeit ab dem Jahr

2015. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann sowie der zuständige

Berichterstatter Uwe Feiler:

„Der Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofes zeigt erneut, dass

dringender Änderungsbedarf bei der Höhe der Nachzahlungszinsen

besteht. Ein Zinssatz von rund sechs Prozent im Jahr erscheint vor

dem Hintergrund eines extrem niedrigen Marktzinsumfeldes schon lange

nicht mehr angemessen. Dies schon deshalb, weil Steuerpflichtige den

Nachzahlungszinsen beispielsweise bei später Betriebsprüfung nicht

entgehen können, auf der anderen Seite aber keine Vermögensvorteile

mangels Zinseinkünfte durch spätere Steuerzahlung erzielen.

Eine befristete Absenkung des Zinssatzes von 0,5 auf mindestens

0,4 Prozent pro Monat ist deshalb dringend geboten. Dies hatten wir

bereits in der vergangenen Legislaturperiode gefordert. Der

Vorlagebeschluss bekräftigt uns daher in unserer Haltung.

Leider sind bislang Änderungen an der Zinshöhe am

Koalitionspartner bzw. den Ländern gescheitert. Wir werden dennoch

einen erneuten Anlauf zur Änderung der entsprechenden Regelungen

unternehmen.“

Hintergrund:

Mit einem heute bekannt gewordenen Vorlagebeschluss vom 25. April

2018 hat der Bundesfinanzhof in einem summarischen Verfahren die

Aussetzung der Vollziehung eines Zinsbescheids in einem Einzelfall

gewährt und die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Nachzahlungszinsen

(§§ 233a, 238 Abgabenordnung) dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell