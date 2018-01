Top 5 Faktoren, die Ihr Gehalt beeinflussen

Wie fällt das Gehalt Ihrer Kollegen im

Vergleich zu Ihrem Verdienst aus? Das Lohntransparenzgesetz, das vor

wenigen Tagen vollständig in Kraft getreten ist, kann Angestellten ab

sofort Antworten auf Fragen wie diese geben. Mit dem Gesetz reagiert

die Politik auf die teils deutlichen Gehaltsunterschiede, die es

zwischen Beschäftigten gibt – obwohl sie in der gleichen Position

sind. Doch was sind eigentlich die Gründe für unterschiedliche

Bezahlungen? Die Online-Jobplattform StepStone hat die fünf

wichtigsten Faktoren zusammengefasst, von denen Ihr Gehalt abhängt.

Branche

Dieselben Positionen werden in Unternehmen verschiedener Branchen

unterschiedlich vergütet. Wie der StepStone Gehaltsreport 2017

bestätigt, liegen beispielsweise die Gehälter in der Chemie- oder der

Pharmabranche rund 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt, während

qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Öffentlicher Dienst oder

Personaldienstleistungen rund 17 Prozent weniger als der Durchschnitt

verdienen.

Region

Auch der Standortfaktor spielt bei der Gehaltsfrage eine große

Rolle. Hessen, Bayern und Baden-Württemberg bleiben die Bundesländer

mit den höchsten Gehältern (>61.000 Euro). Am anderen Ende finden

sich die östlichen Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und

Thüringen. In diesen Regionen liegt der Lohnspiegel rund 23 Prozent

unter dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Unternehmensgröße

Die Faustregel lautet: Je größer das Unternehmen, desto höher die

Gehälter. In Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern verdienen

Fachkräfte rund 33 Prozent mehr im Vergleich zu kleinen Unternehmen

(< 500 Mitarbeiter). Qualifikation Schon mit der Wahl des Studienfachs beeinflussen Sie Ihr

zukünftiges Gehalt entscheidend. Mit den höchsten Gehältern können

Absolventen von Medizin- und Rechtstudiengängen rechnen. Auch die

Mühen einer Promotion zahlen sich aus: Promovierte Fachkräfte

verdienen rund 26 Prozent mehr als der Durchschnitt. Grundsätzlich

verdienen Akademiker rund 37 Prozent mehr im Vergleich zu Fach- und

Führungskräften ohne akademischen Abschluss. Dabei gilt allerdings:

Akademische Leistungen sind vor allem bei der Verhandlung des

Einstiegsgehaltes von großer Bedeutung. Mit wachsender

Berufserfahrung zählt die berufliche Leistung mehr.

Arbeitgeberwechsel

Die Ergebnisse der StepStone-Umfrage zeigen: Arbeitgeberwechsel

bringen ein spürbares Plus auf dem Konto. Das Gehalt steigt nach dem

ersten Wechsel im Schnitt um 8 Prozent, beim zweiten Wechsel nochmal

um 7 Prozent.

Der umfangreiche StepStone Gehaltsreport 2017 mit allen

Ergebnissen und Gehaltstabellen steht als kostenloser Download unter

www.stepstone.de/gehaltsreport bereit.

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot von

StepStone ist mit mehr als 15 Millionen Besuchen im November 2017 das

meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStone

beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter und betreibt neben

www.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996

gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

Kontakt:

StepStone Presseteam

Telefon: 0211/93493-5731/-5715/-5529

E-Mail: presse@stepstone.de

www.stepstone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell