Trainer-Workshop Jonglieren

In diesem Workshop werden Sie zum Jongliertrainer ausgebildet. Im Mittelpunkt steht das Jonglier-Lernsystem REHORULI®, die weltweit einzige Anleitung, die systematisch vorgeht und Schritt für Schritt insbesondere Anfängern das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglicht. Alle 34 Wurf- und Fangübungen werden gezeigt, erklärt und intensiv geübt. Am Ende des Workshops werden Sie in der Lage sein, anderen Menschen in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen. Derzeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer in Deutschland, Österreich und Schweiz.

Termine:

Sa 24.11.-So 25.11.2018 10:00-16:00 Uhr – FQL Akademie München

Sa 15.12.-So 16.12.2018 10:00-16:00 Uhr – Berlin A&O Hotel

Sa 30.03.-So 31.03.2019 10:00-16:00 Uhr – Köln A&O Hotel Neumarkt

Sa 27.04.-So 28.04.2019 10:00-16:00 Uhr – Frankfurt a.M. A&O Hotel, Galluswarte

Sa 18.05.-So 19.05.2019 10:00-16:00 Uhr – FQL Akademie München

Sa 01.06.-So 02.06.2019 10:00-16:00 Uhr – Berlin A&O Hotel

Sa 29.06.-So 30.06.2019 10:00-16:00 Uhr – Hamburg A&O Hotel City

Preis: 595,00 ?

Sonderpreis nur gültig bis 2 Wochen vor dem Workshop-Termin- 499,00 ?

Anmeldung: https://www.fql-akademie.de

Die Initiative Mittelstand hat uns beim Innovationspreis IT erneut mit dem BEST-OF-Prädikat ausgezeichnet. Nach 2015 und 2016 in der Kategorie ?E-Health? und 2017 in der Kategorie ?Apps? wurde das Jonglier-Lernsystem REHORULI® 2018 erstmals in beiden Kategorien mit dem BEST-OF-Prädikat geehrt.

Warum Sie teilnehmen sollten?

Mit der Integration des Jonglierens in Ihre Aktivitäten heben Sie sich ?sichtbar? und ?erlebbar? ab. Die Integraon des Jonglierens ist ideal für folgende Themen:

? Führung, Change

? Motivation, Ziele, Erfolg

? Burnout, Stress, Achtsamkeit

? Team-Entwicklung & Wir-Gefühl

? Mentaltraining, Gehirn-Gesundheit

? Lernen, Lernmovaon, Konzentraon

? Alzheimer- und Demenz-Vorbeugung

Unabhängig von Ihrem Spezialgebiet als Trainer oder Coach: als zer?zierte/r REHORULI®-Trainer/in sind Sie automatisch ?Experte im Bereich Jonglieren?, Jonglieren-Lernen und natürlich Lernen (in Ihrem Thema). Die REHORULI®-Jonglier-Anleitungen gibt es im Buchhandel und bei den REHORULI®-Trainern in zehn (!) Sprachen, in versch. Formaten, als DVD, im Web, als App…

Lernen macht Spaß, wenn Spaß in das Lernen kommt Sie sorgen in Ihren Trainings mit einfachen Wurf- und Fangübungen (1+2 Bälle) für mehr Aufmerksamkeit und gute Lernmotivation.

Lukrative Nebeneinkünfte

In der 2-tägigen REHORULI®-Ausbildung lernen Sie, anderen das Jonglieren mit drei Bällen in verblüffend kurzer Zeit beizubringen (einzeln oder in Gruppen). Darauf geben wir eine 100%-Geld-zurück-Garantie! Sie geben Einzelcoaching, bieten Jonglierkurse an oder erhalten von uns Anfragen für Einzel- oder Gruppentrainings. Im letzten Jahr konnten wir Aufträge von ca. 40.000 Euro an zerti?zierte REHORULI®-Trainer vermitteln.

Sie machen Menschen glücklich

Jeder der frisch Jonglieren gelernt hat, strahlt seinen REHORULI®-Jongliertrainer an.

Sie und Ihre Themen werden ?merk-würdig?

Sie setzen ein, zwei, drei oder mehr Bälle thematisch passend zu Ihren Themen ein. Über die Farbe und Bewegung der Bälle werden Ihre Botschaften/Inhalte ?merk-würdig? bzw. gehirngerecht vermittelt. Ihre Teilnehmer erinnern sich an Sie und Ihre Inhalte.

Jonglieren ist Handeln-Denken-Fühlen

Das Jonglieren stärkt den Umgang mit unsicheren Situationen, verbessert die Wahrnehmung, fördert die Kreativtät, vernetzt die Gehirnhälften, stärkt die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein – sowohl bei Seminarteillnehmern, als auch beim Trainer!

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Mitglied der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher. In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung.

Eine Auswahl der Dienste für Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen findet man in einer kleinen Info-Broschüre.

-Vorträge & Trainings

– Moderation & Infotainment

– Originelle Eventformate

– Jonglier-Events & Business-Jonglage

PDF-Datei: http://www.fql.de/quicky.pdf