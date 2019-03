Übergriffe auf Schutzbefohlene? Ehepaar will weiter Kinder erziehen

Die Erzieher einer Wohngruppe in Gifhorn

klagen auf Wiedereinstellung bei ihrem Arbeitgeber „L!fe Concepts

Kirchröder Turm“, obwohl sie wegen der Misshandlung Schutzbefohlener

in Untersuchungshaft sitzen. Das berichtet das NDR

Fernseh-Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“. Der gelernte Erzieher

und die Sozialpädagogin sollen zwischen 1998 und 2007 Kinder und

Jugendliche misshandelt und sexuell missbraucht haben. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand sollen vier Schutzbefohlene in elf

Fällen betroffen sein. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt.

Das dortige Amtsgericht erließ Haftbefehle, aufgrund der zu

erwartenden Verurteilungen zu langjährigen Freiheitsstrafen bestehe

Fluchtgefahr.

Der Geschäftsführer von „L!fe Concepts Kirchröder Turm“, Jürgen

Scheidt, bezeichnete die Klage aufgrund der Schwere der Vorwürfe als

„dreist“. „Ich würde niemals mehr diese Leute bei uns pädagogisch

oder anderweitig einstellen. Das richtet sich gegen mein ganz

persönliches Gewissen, gegen mein ethisches Empfinden und gegen jede

Fachlichkeit“, sagte Scheidt „Hallo Niedersachsen“. Das Ehepaar sei

im Januar mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden,

nachdem eine ehemalige Bewohnerin bei der Polizei Anzeige erstattet

hatte. Die Wohngruppe Lichtblick wurde geschlossen. Drei Kinder, die

dort zuletzt gewohnt hatten, wurden einrichtungsintern in anderen

Wohnprojekten untergebracht.

Am 5. April soll die erste arbeitsrechtliche Verhandlung vor dem

Arbeitsgericht Braunschweig beginnen. Möglicherweise sind die

Wiedereinstellungsklagen sogar aussichtsreich. Das Landesjugendamt

teilte auf Nachfrage mit, eine formale Tätigkeitsuntersagung sei erst

nach belastenden Ergebnissen der staatsanwaltschaftlichen

Ermittlungen möglich.

„Das beschuldigte Ehepaar schweigt bislang zu den Vorwürfen“,

sagte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim

Christina Pannek dem NDR. Insgesamt hatten die Ermittler bei mehreren

Hausdurchsuchungen 90 Terabyte Daten sichergestellt, die nun

ausgewertet werden. Eine 30-köpfige Sonderkommission der Polizei

Gifhorn befragt derzeit Zeugen und mögliche weitere Opfer.

Träger der Wohngruppe zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten war die

heutige Dachstiftung Diakonie Niedersachsen. Pressesprecherin

Ingetraud Steffenhagen sagte, dass es zwar Differenzen mit dem

Ehepaar gegeben habe, aber keine Hinweise auf Straftaten. Nach

Angaben des Landkreises Gifhorn hat man auch dort erst durch die

Polizei von den Vorwürfen erfahren.

Hinweis: Meldung frei bei Nennung der Quelle „NDR Hallo

Niedersachsen“

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Für Rückfragen steht Ihnen Hallo Niedersachsen I Fernsehredaktion |

Tel. 0511 988 – 2410 gerne zur Verfügung.

http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell