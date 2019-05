Überraschend. Anders. Stark. ProSieben stellt „Joko& Klaas LIVE“ trotz Niederlage online bereit

Das war anders geplant: ProSieben kündigte

an, die 15-minütige Live-Sendung „Joko & Klaas LIVE“ am Mittwochabend

einmalig und ausschließlich im TV auszustrahlen – danach nirgendwo

wieder. Niemand wusste, was passieren wird. Nach der heutigen

Live-Sendung hat ProSieben entschieden, „Joko & Klaas LIVE“ auch über

die Social-Kanäle und auf ProSieben.de nachträglich zum Abruf

bereitzustellen – trotz Niederlage.

Warum? Joko & Klaas haben ihre erspielte Sendezeit in der Prime

Time nicht für sich selbst genutzt, sondern stellten sie Menschen mit

starken Botschaften zur Verfügung: Seawatch-Kapitänin Pia Klemp

rettete bereits mehr als 1.000 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer das

Leben. Dieter Puhl leitete zehn Jahre lang die evangelische

Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo in Berlin und wurde zum Sprecher der

Obdachlosen. Autorin Birgit Lohmeyer lebt im mecklenburgischen Jamel

– einer Neonazi-Hochburg – und setzt sich gegen Rechtsextremismus

ein. ProSieben liegt es am Herzen, dass diese Geschichten über die

Live-Sendung hinaus gehört werden und entschied sich deshalb als

Ausnahme für die zusätzliche Online-Bereitstellung.

Diese Live-Sendung ist unberechenbar: Sollten Joko & Klaas künftig

erneut 15 Minuten Sendezeit erspielen, bleibt ProSieben bei seiner

Ankündigung: „Joko & Klaas LIVE“ wird einmalig und ausschließlich

live auf ProSieben zu sehen sein.

In „Joko & Klaas gegen ProSieben“ fordern Joko Winterscheidt und

Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber heraus. Gewinnen sie gegen

ProSieben, erhalten Joko & Klaas 15 Minuten Live-Sendezeit in der

Prime Time zur freien Verfügung. Gewinnt ProSieben, müssen sich die

beiden vollkommen in die Dienste des Senders stellen.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ – immer dienstags, um 20:15 Uhr,

„Joko & Klaas LIVE“ – nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr

auf ProSieben

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Kevin Körber

Tel. +49 [89] 9507-1187

Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Tabea Werner

Tel. +49 [89] 9507-1167

Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell