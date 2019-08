Umfrage: Smartphone lenkt viele Eltern ab

Viele Babys und Kleinkinder müssen sich die

Aufmerksamkeit ihrer Eltern schon mal mit dem Smartphone oder Tablet

teilen. In einer repräsentativen Online-Umfrage des

Marktforschungsunternehmens Bilendi für das Apothekenmagazin „Baby

und Familie“ gaben 48 Prozent der Mütter und Väter von unter

Vierjährigen an, dass sie schon mal ein schlechtes Gewissen hatten,

weil sie mehr auf ihr Smartphone/Tablet geachtet haben als auf ihr

Kind. Mehr als ein Drittel der Eltern (36 Prozent) räumte ein,

während der gemeinsamen Familienmahlzeiten auch schon mal auf das

Smartphone zu schauen. Experten warnen vor einem solchen Verhalten.

„Der Schlüssel für eine gute Entwicklung ist gute und ungeteilte

Aufmerksamkeit“, sagt Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Gudrun

Schwarzer von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Kinder brauchen

„Kontingenz“, also die ständige Erfahrung, dass es einen Zusammenhang

zwischen dem eigenen Handeln und einer Reaktion gibt. Wenn ein Baby

nun im Buggy sitzt, ein Auto sieht und „Da!“ ruft, reagieren Eltern

richtig mit „Oh ein Auto!“ und tun das in der Regel prompt und

automatisch. „Kommt die Reaktion aber verspätet, weil sich Mama oder

Papa mit dem Handy beschäftigt, kriegt das Kind gar nicht mehr die

Verbindung“, betont Schwarzer. Das sei fatal und stehe der

Entwicklung einer verlässlichen, vertrauensvollen Bindungsbeziehung

entgegen. Empfehlenswert ist, sich schon während der Schwangerschaft

möglichst sechsmal am Tag für 20 Minuten eine smartphonefreie Zeit zu

schaffen. Denn in etwa so oft und lange wird die Mutter später im

Schnitt tagsüber ihr Kind stillen. Dabei geht es darum zu lernen, die

Muße zu genießen. Keine laute Musik, kein Film. Sechsmal am Tag für

20 Minuten Nichts. Diese Übung kann der werdenden Mutter und dem

werdenden Vater helfen, später eine intensivere Verbindung mit dem

Baby aufzubauen.

Quelle: Eine repräsentative Online-Umfrage des Apothekenmagazins

„Baby und Familie“, durchgeführt von Bilendi bei 500 Müttern und

Vätern von Kindern bis zu 10 Jahren, darunter 124 Eltern von

Kleinkindern unter 4 Jahren. Befragungszeitraum: 6. bis 12. Juni

2019.

