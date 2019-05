Unabhängige Website gibt schnelle Auskunft über Parteien

Berlin. Was wollen die Parteien in Deutschland bei der Europawahl am 26. Mai erreichen? Einen schnellen, direkten Vergleich ermöglicht jetzt die Plattform „www.ausgewaehlt.eu“. In 280 Zeichen beantworten CDU/ CSU, SPD, FDP, Die Linke, Bündnis 90/ Die Grünen, AfD und acht weitere Parteien Fragen zu den sieben Themen: Zukunft Europas; Wirtschaft; Forschung und Bildung; Migration und Flüchtlinge; Außenpolitik Europas; Klima und Umwelt; Soziales und Arbeit. Für Interessierte, denen die kurzen ungefilterten Statements der Parteien nicht reichen, gibt es einen Mehr-Button. Dahinter verbirgt sich ein 1500 Zeichen langer Text, der ohne zu schwafeln prägnant und umfassend informiert. „Wir haben ´ausgewaehlt.eu` gemacht, weil wir vergeblich nach einem vergleichbaren Angebot gesucht haben“, sagen die Macher der Website Maximilian Nussbaum (22), Martin Suchrow (24) und Julian Kay (23). Die drei Jurastudenten aus Hannover sind in keiner Parteien engagiert, s aber politisch interessiert. Mit ´ausgewaehlt.eu` soll vor allem jungen Wählern der Zugang zur Politik vereinfacht werden. „Das Thema Europa ist jetzt besonders wichtig. Der Brexit zeigt, was passiert, wenn die jungen Leute nicht zur Wahlurne gehen. Damit Europa nicht auseinander fällt, damit wir weiter beispielsweise frei in Europa reisen können, brauchen wir am 26. Mai viele Wähler“, wünschen sich die Macher unisono.

Kurze Texte der Parteien, die im direkten Vergleich nebeneinander dargestellt werden, bieten einen schnellen Überblick über die Partei-Programme. „Sucht der Wähler in den Partei-Programmen Antworten, verstecken sich die konkreten Ziele in hunderten von Seiten hinter leeren Floskeln, ohne einheitliche Struktur, ohne direkten Vergleich“, erinnert sich Maximilian Nussbaum an den Anfang des Projektes „ausgewählt“, das schon vor zwei Jahren bei der Bundestagswahl 2017 für viele Wähler nützlich war. „Damals hatten wir in nur zwei Wochen 46.000 Clicks und konnten über Facebook 75.000 Menschen erreichen“, kennen die Macher Zahlen. 90 Prozent der Nutzer waren zwischen 18 und 34 Jahren alt. So verwundert es nicht, dass die Seite „ausgewaehlt.eu“ von der Bundeszentrale für politische Bildung und Gemeinsam Europa gestalten e.V. im Rahmen des Jugenddemokratiepreises 2019 gefördert wird.

Was ist an der Darstellung auf der Internetseite anders als alles, was es bisher gibt? „Wir wollen die Argumente der Parteien zeigen“, sagt Martin Suchrow. So stelle der Wahl-O-Mat Fragen, die sich die Nutzer noch nie gestellt haben und fragt oft das Bauchgefühl ab. „Auf ´ausgewaehlt.eu` kann jeder neben der genauen Forderung, auch die dazugehörenden Argumente unmittelbar vergleichen und selbst entscheiden, was am meisten einleuchtet“, erklärt Jurastudent Kay.

Mit diesem Internetauftritt wird mit einem einfachen Design ohne Hürden Übersichtlichkeit geschaffen. „Diese Website ist nicht nur für junge Wähler. Die Fragen und Antworten betreffen alle Wähler und die Transparenz der Bedienung spielt auch den älteren Wählern in die Karten“, sagt Maximilian Nussbaum.

Angefragt sind übrigens alle 41 zur Europawahl angemeldeten Parteien, die Fragen zu den sieben Themengebieten in 280 Zeichen zu beantworten.

Kontakt:

info@ausgewählt.org

Martin Suchrow: 015754723803