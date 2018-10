UNAIDS-Vize besucht Drogenkonsumraum in Berlin

„Wir brauchen mehr solche Einrichtungen, um

HIV-Infektionen zu verhindern“ – Aktionsbündnis gegen AIDS und

Deutsche AIDS-Hilfe: Drogenkonsumräume auch in den fehlenden neun

Bundesländern schaffen. In Osteuropa können nur solche Angebote zur

Verminderung von Gesundheitsrisiken die HIV-Epidemie stoppen /

Pressefotos verfügbar

Tim Martineau, stellvertretender Direktor von UNAIDS, hat heute in

Berlin einen Drogenkonsumraum und die Konsummobile der

Drogenhilfeeinrichtung Fixpunkt besucht.

Anlässlich des Ortstermins sagte der Vize des HIV/Aids-Programms

der Vereinten Nationen:

„Menschen, die Drogen konsumieren und injizieren haben ein viel

höheres HIV-Risiko, werden jedoch noch immer marginalisiert und haben

oft keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung und Hilfsangeboten.

Deutschland kann Neuinfektionen verhindern und Schäden durch

injizierenden Drogenkonsum vermindern: mit einem

menschenrechtsbasierten Ansatz, der sich an der Situation der

Betroffenen orientiert, und indem Drogen injizierende Menschen Zugang

zu Maßnahmen erhalten, die Gesundheitsrisiken reduzieren. Notwendig

sind noch mehr Einrichtungen wie Fixpunkt, damit niemand

ausgeschlossen bleibt.“

Ungeliebte Lebensretter

Drogenkonsumräume bieten im Fall einer Überdosis professionelle

Hilfe, ein sicheres Umfeld sowie saubere Spritzen und

Konsumutensilien. Für viele Menschen sind sie die Eintrittspforte ins

Hilfesystem. In Deutschland gibt es solche Anlaufstellen bisher in

sechs Bundesländern. Gerade hat Baden-Württemberg sich entschieden,

den Betrieb rechtlich zu ermöglichen, ein erster Raum soll in

Karlsruhe eröffnen. Doch in neun weiteren Ländern sind die

Einrichtungen nicht erlaubt.

Durchbruch in Baden-Württemberg

Dazu erklärt Sylvia Urban, Mitglied im Vorstand des

Aktionsbündnisses gegen AIDS (AgA) und der Deutschen AIDS-Hilfe

(DAH):

„Die Entscheidung in Baden-Württemberg und Karlsruhe ist

wegweisend. Wir hoffen, dass nun die fehlenden Länder und viele

Städte folgen. Diese Einrichtungen retten Leben und vermeiden

Infektionen. Aus Sicht von Prävention und Gesundheitspolitik gibt es

keinen vernünftigen Grund, weiter auf Drogenkonsumräume zu verzichten

und damit Menschen im Stich zu lassen.“

Hoher Bedarf in Süddeutschland und Bremen

Dringend benötigt werden Konsumräume unter anderem in Mannheim,

der deutschen Stadt mit den an der Einwohnerzahl gemessen meisten

Drogentodesfällen, sowie in Stuttgart, in den bayerischen Städten

München, Nürnberg und Augsburg sowie in Bremen. Dort sterben

besonders viele Menschen vermeidbare Drogentode.

In Deutschland machte eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes

im Jahr 2000 den Weg frei für die Einrichtung von Drogenkonsumräumen,

die Länder müssen jedoch entsprechende Rechtsverordnungen erlassen.

Es gibt heute 24 Einrichtungen in Berlin, Hamburg, Niedersachsen,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Kapazitäten ausbauen

Häufiges Manko: Es gibt nicht genügend Einrichtungen, keine

Ressourcen für ausreichend lange Öffnungszeiten und die begleitende

Nachbarschafts- und Straßensozialarbeit:

Astrid Leicht, Geschäftsführung der Fixpunkt gGmbH:

„Das große Potenzial der Drogenkonsumräume sollte durch politische

und finanzielle Förderung besser genutzt werden. Für süchtige

Menschen, die auf der Straße leben, sind Drogenkonsumräume ein

überlebensnotwendiger Ort. Diese Menschen haben oft keinen Zugang zu

medizinischen und suchtbezogenen Angeboten und häufig auch keine

rechtlichen Ansprüche auf Sozial- und Gesundheitsleistungen. In den

Einrichtungen können sie Kontakt und Vertrauen aufbauen und erste

Hilfen zur Veränderung ihrer Lebenssituation finden.“

Katastrophale Situation in Osteuropa

Die WHO stuft Drogenkonsumräume als besonders wichtige Maßnahme

ein. In Osteuropa gibt es bisher dennoch keinen einzigen solchen

Anlaufpunkt. In vielen Ländern, vor allem Russland fehlen Angebote

zur Risikominimierung fast völlig, es gibt dort zum Beispiel kaum

Spritzenvergabe, Substitutionstherapien sind sogar illegal. Die

Infektionszahlen sind dort in den letzten Jahren dramatisch

angestiegen.

Dazu AgA- und DAH-Vorstand Sylvia Urban:

„Drogenkonsumräume und Schadensminimierung sind ein

unverzichtbarer Bestandteil von HIV- und Hepatitisprävention. Die

Welt weiß längst, wie sie die Epidemie in den Griff bekommen kann und

verfügt über alle Mittel dazu. Es ist die Politik, die Erfolge

verhindert. Nur mit Angeboten zur Minimierung von Gesundheitsschäden

beim Drogenkonsum lässt sich die HIV-Epidemie stoppen. Dafür gilt es,

Hürden zu beseitigen – gesetzlich, politisch und in den Köpfen.“

Darüber hinaus ist es an der Zeit, neue politische Strategien im

Umgang mit Drogen zu erdenken und erproben. Kriminalisierung von

Konsum und Marginalisierung schaden abhängigen Menschen ebenso wie

der Gesellschaft. Zur Lösung könnte zum Beispiel die kontrollierte

Abgabe von pharmazeutischem Heroin an Abhängige übers Medizinsystem

gehören.

„Wir brauchen kluge Modelle, die Schäden vermeiden und Ressourcen

sinnvoll einsetzen. Statt Schwarzmärkte indirekt zu unterstützen,

können wir die Kontrolle zurückgewinnen“, so Sylvia Urban.

