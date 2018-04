Undercover in der Finanzindustrie

Alles redet über Altersvorsorge und Rente! Aber wie erreicht der Bürger ein finanzielles sorgenfreies Leben im Alter? Was ist zu tun?

Das Thema Altersabsicherung ist hochaktuell und für Bürger, Anleger und Sparer wichtig.

Die Autoren Malte Krüger und Alexander Schmidt haben auf ihrer Suche nach einer sinnvollen Vorsorge im Alter Abenteuerliches erlebt. Dazu ist aktuell ihr Buch „Undercover in der Finanzindustrie“ erschienen.

Jeder Kunde, der auf Beratung durch Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister angewiesen ist, gibt nach der „Undercover“ Untersuchung von Malte Krüger verzweifelt auf. Das Ergebnis seiner respektablen Recherche ist als mangelhaft zu bezeichnen.

Die Inkompetenz von Versicherungswirtschaft und Banken gleicht dünnem Eis. Malte Krüger hat es auf den Punkt gebracht. Er hat sich bei verschiedenen Finanzdienstleistern als Berater verdingt und erlebt, wie sich eine völlige Inkompetenz der Finanzindustrie zeigt, die sich für den Kunden nachhaltig negativ auswirkt.

Vom Strukturvertrieb bis zur Nobelbank, von privaten Vermögensverwaltern bis zu den Fintechs, begegnet ihm auf der Suche nach einer passgenauen Altersvorsorge Arroganz und Ignoranz. Notwendige Aufklärung für Kunden findet nicht statt. Das angestrebte Ergebnis einer maßgeschneiderten Altersvorsorge wird nicht erreicht.

Der unabhängige Honorarberater und Ex-Banker Alexander Schmidt bietet Malte Krüger Unterstützung auf der Suche nach einem richtigen Produkt. Gemeinsam finden sie heraus, warum die Finanzindustrie gezielte Falschberatung bevorzugt und der Kunde zu keinem ertragreichen Produkt gelangt.

Sie empfehlen, der eigene Bankmanager zu werden und zeigen die Parameter einer qualifizierten Beratung auf, damit Bürger, Sparer und Anleger sich vor unseriösen und irreführenden Angeboten zukünftig distanzieren und ihr Ziel erreichen.

Die Autoren

Malte Krüger

ist 1968 in Schleswig-Holstein geboren, studierte Sprachwissenschaften in München und leitet mit zwei Partnern eine Privatschule in Neumünster im Bereich der Erwachsenen-bildung. Hier coacht er Politiker, Ärzte, Lehrer und Juristen in Rhetorik und Dialektik. Für die Recherche an dem Buch Undercover in der Finanzindustrie hat er ein Stipendium der Günter-Wallraff-Stiftung erhalten. Heute lebt Malte Krüger in Kiel und schreibt an seinem dritten Buch.

Quelle: FinanzBuch Verlag

Alexander Schmidt

ist diplomierter Bankbetriebswirt, geprüfter Börsenhändler und seit 2012 selbstständiger Honorarberater. Als langjähriger Vertriebsdirektor der Deka-Bank und ehemaliger Börsenhändler (Börse Frankfurt) stieg er 2012 bewusst aus der Branche aus und betreut aktuell bundesweit und im benachbarten Ausland Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen. Er ist gefragter Experte mit vielen Beiträgen u. a. bei ZDF, NDR, RTL sowie in der FAZ, Stiftung Warentest und WirtschaftsWoche. Quelle: FinanzBuch Verlag

Bibliografische Angaben

Malte Krüger / Alexander Schmidt

Undercover in der Finanzindustrie

Wie Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter Ihre Rente ruinieren und was Sie dagegen tun können

Hardcover, 272 Seiten

ISBN: 978-3-95972-117-2

Verkaufspreis Euro 19,99