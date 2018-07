Unnötige Knie-Operationen – Warum wird auch in Rheinland-Pfalz so oft operiert? / „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am Donnerstag, 26. Juli 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (VIDEO)

Schmerzen beim Aufstehen, beim Treppen steigen, bei jedem Schritt:

Arthrose in den Knien ist für viele eine schwere Einschränkung ihrer

Mobilität und ihrer Lebensqualität. Betroffene Patienten wünschen

sich bei stark schmerzender Arthrose oder nach einer schweren

Verletzung an den Knien nur noch eins, sie wollen sich wieder

schmerzfrei bewegen können. Da wirkt ein künstliches Kniegelenk oft

wie ein Hoffnungsschimmer. In Deutschland werden besonders viele

Knieprothesen eingesetzt und das häufig in eher kleinen

Krankenhäusern. Auch an einigen rheinland-pfälzischen Kliniken wie

etwa in Bendorf und Ludwigshafen sind es zwischen 400 und 500

Operationen im Jahr. Laut einer aktuellen Studie ist die Anzahl

dieser Eingriffe insgesamt stark angestiegen. Kritiker sagen: Auch

mögliche politische Fehlanreize wie höhere Fallpauschalen könnten

dafür eine Ursache sein. Zur-Sache-Autorin Selina Marx hat

recherchiert.

