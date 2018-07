Westdeutsche Zeitung: Gentechnik-Urteil bremst Innovationen aus/Von Annette Ludwig

Getreide, das Trockenheit besser übersteht,

Gemüse, das nicht so schnell verdirbt, Pflanzen, die resistent gegen

bestimmte Schädlinge oder Pilze sind – im Kampf gegen Hunger und

Klimawandel kann die Gentechnik ein mächtiger Verbündeter sein. Aber

eben auch einer, der berechtigterweise für Misstrauen und Ängste

sorgt. Inzwischen gibt es neue Gentechnik-Verfahren wie Crispr, die

kein fremdes Erbgut mehr in einen Organismus einbringen. Die eher

eine „Abkürzung im Prozess der Pflanzenzüchtung“ darstellen. Die

Antworten auf drängende Fragen in Zeiten von Klimawandel und

steigender Weltbevölkerung geben können. Sollen also diese Verfahren

ebenso hohen Auflagen unterworfen werden wie herkömmliche Gentechnik,

die ins Erbgut eingreift? Diese Frage musste der Europäische

Gerichtshof beantworten. Die Antwort lautet: Ja. Damit ist zumindest

nun Klarheit hergestellt, was eine Reihe von Politikern gestern

begrüßte. Eine Klarheit, die übrigens auch die Politik selbst hätte

herstellen können, sich aber lieber auf die Richter verlassen hat.

Diese Klarheit hat einen hohen Preis. Die Entscheidung vergibt

nämlich eine große Zukunftschance. Selbst der Parteivorsitzende der

Grünen, Robert Habeck, sagte jüngst, man wolle nicht „die alten

Antworten“ über eine Gentechnik stülpen, die „neu“ sei. Genau das ist

nun aber passiert. Mit Crispr und ähnlichen Biowerkzeugen produzierte

Lebensmittel müssen ebenfalls strenge Sicherheitsprüfungen

durchlaufen und gekennzeichnet werden. Natürlich kann man

argumentieren, dass das Urteil zwar eine Kennzeichnung zum Schutz der

Verbraucher und für mehr Transparenz einfordert, die Technik selbst

und den Verkauf der Lebensmittel aber nicht verbietet. Und damit auch

nicht fortschrittsfeindlich ist. Die Forschung an diesen Methoden ist

schließlich weiterhin möglich. Die Mehrheit der Deutschen aber lehnt

gentechnisch veränderte Lebensmittel ab. Daher werden diese schon

jetzt im deutschen Handel nur sehr vereinzelt angeboten. Die

Kennzeichnung der mit neuen Methoden veränderten Lebensmittel wird

nun dazu führen, dass auch diese sich nicht verkaufen lassen. Es geht

nicht darum, die Risiken der Gentechnik zu verschweigen und blind auf

die Wissenschaft zu vertrauen. Man sollte ihr aber eine realistische

Chance geben, Antworten auf drängende Zukunftsfragen zu geben.

