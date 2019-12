UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt SOS MEDITERRANEE / Mehr als 15.000 Tote und Vermisste im Mittelmeer in den letzten fünf Jahren

Im Rahmen ihrer Projektförderung unterstützt die

UNO-Flüchtlingshilfe SOS MEDITERRANEE Deutschland für den Umbau des zivilen

Rettungsschiffs Ocean Viking. In den letzten Jahren durften private

Rettungsschiffe wiederholt keine Häfen anlaufen und müssen daher gewappnet sein,

einen längeren Zeitraum auf See zu bleiben. An Bord braucht es daher ausreichend

Platz für die notfalls längere medizinische-, sanitäre- und Grundversorgung.

Schon seit Jahren fliehen Menschen aus den Krisenregionen der Welt über das

Mittelmeer nach Europa – mit verheerenden Auswirkungen: Bei der

lebensgefährlichen Überfahrt starben in den letzten fünf Jahren etwa 15.000

Menschen oder werden vermisst, in diesem Jahr sind bislang mehr als 1.100

Flüchtlinge und Migrant*innen im Mittelmeer ertrunken oder werden vermisst.

“Die Menschen flüchten, weil sie überleben wollen. Zäune und Meere halten nicht

davor ab, nach Schutz und Sicherheit zu suchen. Das Mittelmeer bleibt dabei die

tödlichste Seeroute der Welt. Die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken muss

daher höchste Priorität haben”, kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer,

Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe. Aktuell hat die UNO-Flüchtlingshilfe

der Seenotrettung von SOS MEDITERRANEE 22.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der nationale Partner des Flüchtlingshilfswerks der

Vereinten Nationen (UNHCR). Die NGO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

Zivilgesellschaft für die weltweiten, lebensrettenden Einsätze des UNHCR zu

mobilisieren. In Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe außerdem

zahlreiche Initiativen und Vereine. 2019 förderte sie insgesamt knapp 80

Projekte deutscher Träger mit insgesamt mehr als 1,6 Millionen Euro.

Projektschwerpunkte sind soziale und psychologische Hilfen sowie

aufenthaltsrechtliche Beratungen. Asylsuchende erhalten kompetente

Rechtsberatung, die ihnen hilft, das komplizierte Asylverfahren zu verstehen.

Darüber hinaus fördert die UNO-Flüchtlingshilfe vermehrt ehrenamtliches

Engagement, das Geflüchteten bei der sozialen und wirtschaftlichen Integration

unterstützt – zum Beispiel mit Patenschafts- und Mentor*innen-Programmen.

SOS MEDITERRANEE ist eine europäische, maritime und humanitäre Organisation zur

Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer. Sie wurde von Bürgerinnen und Bürgern im

Mai 2015 gegründet – in Reaktion auf das Sterben im Mittelmeer und der

Untätigkeit der Europäischen Union diesem ein Ende zu setzen. Innerhalb des

aktuellen Einsatzes ¬- seit 27. November ¬¬- konnte die Besatzung bereits 60

Menschen sicher an Bord der Ocean Viking bringen, erst vergangene Woche gingen

213 aus Seenot gerettete Menschen im sizilianischen Messina von Bord des

Rettungsschiffes.

