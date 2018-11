Unternehmer Thomas Sabo unterstützt Projekt des RTL-Spendenmarathons (FOTO)

Thomas Sabo, der Gründer des gleichnamigen Schmuck- undUhrenunternehmens, unterstützt dieses Jahr erneut einKinderhilfsprojekt des RTL-Spendenmarathons. Das Engagement fürKinderhilfsprojekte ist dem 57-Jährigen ein großes Anliegen. Diediesjährige Spendensumme von über 200.000 EUR wird im Rahmen derlängsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen, die in diesem Jahram 22. und 23. November stattfindet, übergeben. Das Geld geht an dasProjekt der deutschen KinderAugenKrebsStiftung (KAKS), die sich fürdie Früherkennung von Augenkrebserkrankungen wie dem Retinoblastom imKindesalter einsetzt.

Seit rund zehn Jahren macht sich die Stiftung KAKS für eine

verbesserte Aufklärung und Erforschung von Augenkrebserkrankungen bei

Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung betroffener Familien

stark. Der Augentumor – das sogenannte Retinoblastom – ist zwar der

am häufigsten vorkommende Tumor, bleibt jedoch meist unentdeckt, so

dass die Krankheit leider oft erst spät erkannt wird, wodurch die

Heilungschancen viel geringer als bei einer frühzeitigen Diagnose

sind.

Mit den Spenden aus dem RTL-Spendenmarathon und mit der

Unterstützung von Thomas Sabo soll unter dem Namen „Elli´s Eyeland“

eine Anlauf- und Begegnungsstätte nahe Düsseldorf für alle

Betroffenen entstehen. Ziel des Zentrums ist es, die Kompetenz und

die Angebote der KAKS noch besser zu bündeln und zu erweitern. Als

Projektpatinnen von „RTL – Wir helfen Kindern“ engagieren sich auch

die Schauspielerinnen und Schwestern Cheyenne und Valentina Pahde.

Firmengründer und Geschäftsführer Thomas Sabo über das Engagement der

THOMAS SABO-Stiftung für den Spendenmarathon: „Es ist uns seit vielen

Jahren eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit –RTL – Wir helfen

Kindern– auf Kinderhilfsprojekte aufmerksam zu machen. Wir bedanken

uns bei allen Beteiligten, die mitmachen und die Projekte des

RTL-Spendenmarathons unterstützen.“

Das exklusiv für den RTL-Spendenmarathon 2018 kreierte THOMAS SABO

Charity-Armband besticht mit liebevoll ausgewählten, schimmernden

Süßwasserzuchtperlen sowie facettierter Bambuskoralle. Als Symbol der

Würde und Hoffnung verziert ein detailreich gearbeiteter Kronen-Charm

das Armband. Auf 4.200 Stück limitiert, ist das Schmuckstück zum

RTL-Spendenmarathon am 22. und 23. November 2018 in THOMAS SABO Shops

in Deutschland und Österreich sowie im Online-Shop unter

www.thomassabo.com für 49 – Euro erhältlich.

Bildmaterial steht unter https://we.tl/t-7sJwMv2zUK zum Download

zur Verfügung.

Mehr über „RTL – Wir helfen Kindern“ sowie das Projekt „Elli´s

Eyeland“ erfahren Sie hier: www.rtlwirhelfenkindern.de

Über die THOMAS SABO Stiftung

Die THOMAS SABO Stiftung wurde mit Anerkennungsurkunde der

Regierung von Mittelfranken am 16.12.2013 als rechtsfähige Stiftung

anerkannt. Sie unterstützt gemeinnützige Zwecke wie die Kinder- und

Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung, Schüler- und

Studentenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, das öffentliche

Gesundheitswesen und die Gesundheitspflege. Die Stiftung ist

berechtigt, für satzungsgemäße Spenden Zuwendungsbestätigungen zu

erstellen. Bankverbindung: Commerzbank AG, IBAN: DE57 7604 0061 0540

9222 00, BIC: COBADEFFXXX

„RTL – Wir helfen Kindern“: Mehr als 162 Millionen Euro seit 1996

Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in

Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das

ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und

Verwaltung, die rund um die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“

entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland.

Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der

Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die „Stiftung RTL –

Wir helfen Kindern e.V.“ garantieren, dass jeder Cent der

Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür

stehen „RTL – Wir helfen Kindern“ und der RTL-Spendenmarathon seit

1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut

für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das

begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr

als 162 Millionen Euro gesammelt werden. „RTL – Wir helfen Kindern“

förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in

Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden

