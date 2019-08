Unterricht findet nach Brandanschlag auf Bojasar-Mädchenschule bei Kabul wieder statt / Neue Hoffnung nach dem Angriff auf ein Projekt des Afghanischen Frauenvereins (FOTO)

Mit großer Trauer müssen wir berichten, dass unsereBojasar-Mädchenschule bei Kabul in der Nacht zum Dienstag, den 20.August 2019 einem Brandanschlag ausgesetzt war, sagt Nadia Nashir,Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins aus Osnabrück. DerAnschlag erfolgte nachts durch Unbekannte. Zu unserer großenErleichterung wurde niemand verletzt. Verletzt jedoch wurde einzentrales Menschenrecht: Das Recht auf Bildung, das in Afghanistanfür Mädchen genauso wie für Jungen Gültigkeit haben muss und dringendmehr Schutz und Engagement benötigt. Beidem fühlen wir unsverpflichtet.

Der Brand hat Klassenräume, Teile des Schuldaches sowie viele

Türen und Fenster stark beschädigt. Leider wurde auch die komplette

Bibliothek durch das Feuer zerstört. Risse im Mauerwerk müssen

ausgebessert werden und die Schule benötigt einen neuen Anstrich

innen und außen. Auch ein Großteil des Mobiliars hat gebrannt. Dieser

Anschlag ist der erste Anschlag auf unsere Bildungseinrichtungen und

Projekte seit 27 Jahren. Bisher kann er keiner Gruppierung zugeordnet

werden.

Ein schwerer Schock für die engagierten 633 Schülerinnen aus den

Klassen eins bis zwölf und für die 22 Lehrkräfte, die ihre Schule

bisher als Idyll des Lernens und friedlichen Miteinanders erlebten

und sich unbändig über den gerade neu eingeweihten Anbau der Schule

freuten. Berührt sind wir von der Reaktion der Dorfgemeinschaft. Sie

hat sofort mit Löscharbeiten begonnen, die Feuerwehr alarmiert und

unterstützt unsere Lehrerteams jetzt mit Freiwilligen und Schülern

der benachbarten Jungenschule bei den Aufräum- und

Säuberungsarbeiten. Auch die Eltern und SchülerInnen halfen eifrig

mit. Dank des gemeinschaftlichen Engagements konnte der Unterricht zu

großer Freude der Schülerinnen schon am Samstag, den 24. August 2019

wieder beginnen.

Der Bau und die Eröffnung der Bojasar-Mädchenschule wurde im Jahr

2012 durch den Afghanischen Frauenverein und seinen verstorbenen

Schirmherrn Roger Willemsen ermöglicht und im Sommer 2019 durch einen

Anbau erweitert. Seit 1992 fördert der Verein gezielt die Bildung und

Ausbildung von Mädchen und Frauen in Afghanistan, unterhält fünf

Bildungseinrichtungen, leistet Nothilfe für Geflüchtete und

verbessert die Trinkwasser- und medizinische Versorgung in

abgelegenen Landesteilen. Engagierter Botschafter des Vereins ist

Herbert Grönemeyer. Für seine Arbeit in einem der schwierigsten

humanitären Kontexte der Welt ist der Afghanische Frauenverein

dringend auf Spenden angewiesen: IBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00.

www.afghanischer-frauenverein.de

