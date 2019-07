up-date für–s Gehirn – Wie digitale Besserwisser die Menschheit verdummen lassen

Es ist heutzutage recht einfach, Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen zu finden. Google ist dafür einer der besten Freunde geworden. „Intelligente“ Tools wie Suchmaschinen machen Menschen das Leben leichter, doch was geschieht als Konsequenz mit dem Gehirn der Menschen? Laut Rüdiger Syring verdummt die Menschheit langsam, weil sie ihr Gehirn kaum noch herausfordert und dieses nicht mehr ausreichend belastet wird. Die Denkarbeit wird oft Computern überlassen. Ignoranz und Gewohnheiten machen das Leben leichter, lassen aber das Hirn schrumpfen. Der Autor warnt, dass die Menschheit umdenken muss, wenn sie sich noch irgendwie retten will. Die Leser erhalten Einblicke in Hirnforschungen, die zeigen, dass nur eine Minute negativen Denkens das menschliche Immunsystem für ganze sechs Stunden schwächen kann.

Darum lohnt es sich mit „up-date für–s Gehirn“ von Rüdiger Syring buchstäblich über das Denken nachzudenken. Dieses intelligente Buch holt das Kranke und Verwerfliche ans Licht: Gier, Korruption, Macht und Vertuschungs-Rituale. Und die Dekadenz, die Menschen verhungern lässt und willfährige Bürger zu buckligen und bäuchigen Vasallen verzwergen will. Die Leser werden dazu aufgerufen, ihre neuronalen Netzwerke „upzudaten“. Die Zeit ist reif für dieses lesenswerte Buch, das alle Leser zum notwendigen Nachdenken anregen wird.

„up-date für–s Gehirn“ von Rüdiger Syring ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3638-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de