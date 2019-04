vbw und Unternehmerverband Südtirol unterzeichnen Europa-Erklärung

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

e. V. hat den Unternehmerverband Südtirol zu einer gemeinsamen

Präsidiumssitzung in München begrüßt und dabei die verbindenden

Elemente der Regionen in den Vordergrund gestellt. Beide

Organisationen haben eine gemeinsame Erklärung mit dem Titel „Ja zu

Europa“ unterzeichnet. Darin unterstreichen die Verbände den

„unverzichtbaren Mehrwert und Nutzen der Europäischen Union“ und

appellieren an die EU-Bürger im Vorfeld der Wahl: „Geben Sie Europa

Ihre Stimme! Bestimmen Sie Ihre Zukunft aktiv mit!“

vbw Präsident Alfred Gaffal betonte in der Sitzung die große

Bedeutung der europäischen Einheit und erklärte: „Wir treten

gemeinsam für ein Europa der Regionen ein. Nicht nur, weil dies die

Identifikation der Bürger mit Europa stärkt, sondern auch, weil es

dem Subsidiaritätsprinzip entspricht.“

Federico Giudiceandrea, Präsident Unternehmerverband Südtirol,

sagte: „Europa ist eine einmalige Erfolgsgeschichte. Gemeinsam sind

wir gefordert, die Zusammenhänge zu erklären, die dies ermöglicht

haben und aufzuzeigen, dass ein starkes, geeintes Europa die besten

Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft

bietet. Nur so werden wir die Chance haben, gegenüber anderen

Großmächten, wie USA oder China, zu bestehen. Die regionale

Zusammenarbeit ist dabei ganz entscheidend: Europa umfasst 28

nationale Staaten und 270 Regionen, die wir mit effizienten, modernen

und innovativen Infrastrukturen noch stärker vernetzen müssen, um so

den Austausch von Ideen, Personen, Waren und Dienstleistungen

zunehmend zu fördern. Diese Zusammenarbeit stärkt uns alle.“

Gaffal lobte außerdem die guten Beziehungen zwischen Bayern und

Südtirol: „Beide Regionen sind kulturell und wirtschaftlich eng

miteinander verbunden.

Italien insgesamt ist mit einem Handelsvolumen von fast 25

Milliarden Euro der viertwichtigste Handelspartner Bayerns. Diese

Partnerschaft wollen wir weiter ausbauen.“

Ein wichtiger Diskussionspunkt bei dem Treffen der beiden Verbände

war auch das Thema Verkehr. „Die Verkehrsachse Nord-Süd ist für die

bayerische Wirtschaft äußerst wichtig. Deshalb stehen wir zum Brenner

Basistunnel. Die damit verbundene Verlagerung des Güterverkehrs von

der Straße auf die Schiene ist ein wichtiger Ansatz zur Lösung der

Probleme des Gütertransitverkehrs über den Brenner“, betonte Gaffal.

Allerdings ist ein schnellerer Ausbau der Zulaufstrecken zum Brenner

Basistunnel notwendig. Während die Zulaufstrecken in Österreich

weitgehend fertig sind, besteht sowohl auf bayerischer als auch auf

italienischer Seite noch Handlungsbedarf. Kritisch sehen die vbw und

der Unternehmerverband Südtirol die Blockabfertigungen und anderen

Verkehrsbeschränkungen für Lkw im österreichischen Tirol, weil sie

den europäischen Warenaustausch behindern, obwohl es noch keine

ausreichenden Transportkapazitäten auf der Schiene gibt. Für eine

nachhaltige Mobilität gelte es, auf innovative Lösungsansätze und

nicht auf Verbote zu setzen.

Die gemeinsame Erklärung zu Europa ist auf www.vbw-bayern.de

abrufbar.

