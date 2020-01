Venezuela: Versorgungskrise für immer mehr Menschen lebensbedrohlich – 87 Prozent der Venezolaner leben unter der Armutsgrenze – Caritas weitet Hilfe aus (FOTO)

Die Versorgungskrise in Venezuela nimmt im fünften Jahrihres Andauerns für immer größere Teile der Bevölkerung bedrohliche Ausmaße an.“Es ist bedrückend zu erleben, dass ein Großteil der Venezolaner sich auseigener Kraft das Überleben nicht mehr sichern kann”, berichtetCaritas-Nothilfe-Koordinator Gernot Ritthaler im Anschluss an eine Reise in dassüdamerikanische Land. Die Hyper-Inflation im Land habe die Mittelschicht zumVerschwinden gebracht, 87 Prozent der Bevölkerung leben laut Befragungen, die anden Standorten der Caritas Venezuela vorgenommen wurden, mittlerweile unter derArmutsgrenze. Die gleichen Erhebungen zeigen, dass nur 31 Prozent der Kinderunter fünf Jahren einen guten Ernährungsstand aufweisen.

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, wird

deshalb seine Hilfe in Venezuela deutlich ausweiten. So soll in Kooperation mit

der Caritas Venezuela, der Caritas USA und dem Auswärtigen Amt die Versorgung

von Familien mit unterernährten Kindern von 3.000 auf 18.000 Begünstigten

ausgeweitet werden. Diese können sich mit Geldkarten in ausgewählten Läden

selbstbestimmt mit elementaren Gütern des täglichen Bedarfs versorgen. Caritas

international unterstützt in Venezuela zudem die Arbeit des Jesuitischen

Flüchtlingsdienstes, der Menschen in humanitären Notlagen unter anderem durch

psychologische und medizinische Hilfe, aber auch durch Nahrungsmittel und

rechtliche Beratung begleitet.

Wie Caritas-Mitarbeiter Gernot Ritthaler berichtet, sind die allermeisten Güter

des täglichen Bedarfs im Land zu kaufen, allerdings habe kaum jemand das

notwendige Geld dafür. “Wer Dollar hat kann sich alles leisten. Aber die soziale

Schere ist extrem auseinander gegangen. Mit dem gesetzlichen Mindestlohn von

umgerechnet 10 US-Dollar monatlich ist man komplett verloren, wenn schon der

Liter Milch fast zwei US-Dollar kostet.” Das Überleben ist nur noch durch

Zusatzeinkünfte wie Geldüberweisungen von Auslandsverwandtschaft, staatlich

subventioniertem Benzin oder Warenschmuggel möglich.

Seit 2015 leiden die Venezolaner unter einer beispiellosen ökonomischen und

sozialen Krise. Die medizinische Basisinfrastruktur ist weitgehend

zusammengebrochen. So haben 70 Prozent der Krankenhäuser keine durchgehende

Stromversorgung. Die Versorgungskrise führte dazu, dass 4,5 Millionen Menschen

aus dem Land Richtung Kolumbien, Peru, Brasilien und Ecuador geflüchtet sind. In

diesen Aufnahmeländern bieten die lokalen Caritasverbände den Geflüchteten

Ernährungshilfe, juristischen Rat und medizinische Hilfe.

An die Redaktionen: Gernot Ritthaler, Nothilfe-Koordinator von Caritas

international, steht für Interviews zur Verfügung. Anfragen an

Achim.Reinke@caritas.de oder telefonisch: 0761 200-515.

Spenden werden erbeten auf:

Caritas international, Freiburg,

Spendenstichwort “Nothilfe Venezuela”

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,

BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin

Spendenstichwort “Venezuela Krise”

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

Evangelische Bank eG

BIC GENODEF1EK1

oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser

gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalen

Mitgliedsverbänden

Pressekontakt:

Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon

0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), Achim

Reinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67602/4504464

OTS: Caritas international

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell