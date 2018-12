Verabschiedung des EU-Haushaltes für 2021-2027

Anlässlich der Sitzung des

Europäischen Rates am 13./14.Dezember 2018 in Brüssel, weisen die

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) in

Deutschland und die Arbeitsgemeinschaft der Verbände Sozialer

Organisationen (WRZOS) in Polen auf die Wichtigkeit einer raschen

Verabschiedung des EU-Haushaltes für 2021-2027 hin.

Wird der EU-Haushalt nicht spätestens in der ersten Jahreshälfte

2019 verabschiedet, droht eine Förderlücke von bis zu zwei Jahren

nach 2020. Zahlreiche soziale Projekte und Aktivitäten von vielen

zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Menschen in schwierigen

Lebenslagen unterstützen und Halt geben, könnten dann nicht

fortgesetzt werden.

Auf Unterstützung angewiesene Menschen und vulnerable Gruppen, wie

Wohnungslose, von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte Familien,

dürfen von der EU nicht zurückgelassen werden und brauchen daher auch

eine durchgängige und verlässliche Unterstützung aus Brüssel, um

soziale Teilhabe und die passgenaue Hinführung auf den Arbeitsmarkt

zu ermöglichen. Erfolgsprogramme wie der Europäische Sozialfonds

(ESF), der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten von Armut

betroffenen Personen (EHAP) und Erasmus, die direkt in die Menschen

investieren und einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut und

gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie dem Abbau von Vorurteilen

beitragen, müssen daher möglichst lückenlos weitergeführt werden, um

eine verstärkte Sichtbarmachung für die Bürger*innen in Europa

aufzuzeigen.

Die BAGFW in Deutschland und die WRZOS in Polen fordern daher die

Staats- und Regierungschefs dazu auf, dass sie bei ihrem Treffen in

Brüssel substanzielle Fortschritte bei den Haushaltsverhandlungen

erzielen. Alle in den Verhandlungen involvierten Akteure sind sehr

bemüht eine schnelle Einigung herbeizuführen. Die Europäische

Kommission hat im Mai 2018 einen ausgewogenen Vorschlag für den

EU-Haushalt 2021-2027 vorgelegt. Auch das Europäische Parlament hat

den Entwurf kommentiert und seine Position dazu veröffentlicht. Diese

werden auch durch den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss –

als Vertretung von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und anderer

Organisationen der Zivilgesellschaft – weitestgehend unterstützt. Es

liegt nun an den nationalen Regierungen innerhalb der

Ratsverhandlungen schnell zu einer Einigung zu gelangen und zu

zeigen, dass Europa weiterhin handlungsfähig ist und seinen

förderpolitischen Verpflichtungen insbesondere gegenüber bedürftigen

Europäern nachkommt.

Der Text der Pressemitteilung steht auf der Webseite www.bagfw.de

auch in englischer und polnischer Sprache zur Verfügung.

