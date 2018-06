„Vereinbarkeit ist für uns selbstverständlich“ / LVM Versicherung freut sich über zehn Jahre zertifizierte Familienfreundlichkeit

Am Mittwoch, 27. Juni, wurde die LVM Versicherung

zum 4. Mal mit dem audit berufundfamilie, dem Qualitätssiegel für

familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik, ausgezeichnet.

Damit freut sich der münstersche Versicherer über nun zehn Jahre

zertifizierte Familienfreundlichkeit. Personalchef Guido Hilchenbach

und Referentin für Gesundheit und Soziales, Anke Holste, nahmen das

Zertifikat auf der Bundespreisverleihung von Schirmherrin und

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey entgegen. „Alles zu

tun, um Beruf und Familie in Einklang zu bringen, ist für uns

selbstverständlich“, betont Guido Hilchenbach. „Bei uns steht der

Mensch im Mittelpunkt, nicht nur in seiner Rolle als Mitarbeiter“, so

Hilchenbach weiter. Die LVM ist eins von 300 Unternehmen,

Institutionen und Hochschulen, die zur Bundeszertifikatsverleihung

geladen waren.

„Status quo zu halten, reicht uns nicht“

In den vergangenen zehn Jahren hat die LVM Versicherung schon

viele Maßnahmen umgesetzt, um ein gelingendes Nebeneinander von Beruf

und Familie zu ermöglichen: begonnen bei flexiblen Arbeitszeit- und

Arbeitsplatzmodellen über eine eigene Kinderferienbetreuung bis hin

zu einem Beratungsangebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

in schwierigen Lebenslagen, um nur einige Beispiele zu nennen. „Den

Status quo zu halten, reicht uns nicht“, bekräftigt Anke Holste. „Wir

haben uns zum Ziel gesetzt, uns noch intensiver um die Belange des

angestellten Außendienstes zu kümmern, mehr Service für Familien zu

bieten und unser betriebliches Gesundheitsmanagement auch dezentral

für alle LVM-Agenturen verfügbar zu machen“, so Holste.

Wachsende Selbststeuerung per Dialogverfahren

Die LVM hat sich erstmalig 2008 zertifizieren lassen. Es folgten

zwei Re-Auditierungen in den Jahren 2012 und 2015. In diesem Jahr

durfte der Versicherungskonzern das Audit über ein sogenanntes

Dialogverfahren durchlaufen. Dieses findet ihm Rahmen eines Workshops

statt und steht allen Unternehmen offen, die mindestens neun Jahre

mit dem Audit eine strategisch angelegte familienbewusste

Personalpolitik verfolgt haben. Es soll dem Arbeitgeber die

eigenverantwortliche Steuerung des Vereinbarkeitsthemas überlassen.

Das Zertifikat ist ab diesem Zeitpunkt dauerhaft gültig.

