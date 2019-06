Vernetzung in der regionalen Versorgung macht den Unterschied / Wissenschaftskongress „Alter plus 3“: Prävention, Rehabilitation und Pflege als Ganzes denken und umsetzen

„Wir können zeigen, dass es grundlegende

regionale Unterschiede gibt, was den Anteil geriatrischer

Patientinnen und Patienten angeht. Um einer möglichen Unterversorgung

entgegenzuwirken, sind differenzierte regionale Versorgungsangebote

zielführend“, fasst Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender

der AOK Baden-Württemberg zusammen. Der Wissenschaftskongress „Formel

Zukunft – Alter plus 3″ am Dienstag (04.06.2019) stellt die alternde

Gesellschaft in den Mittelpunkt. „Gerade in einer Gesellschaft des

langen Lebens müssen wir weg vom Kästchendenken in Sektoren. Wir

brauchen vernetzte Versorgungskonzepte und den Mut neue Wege zu

gehen“, betont Hermann. „Gesundheitsversorgung geschieht vor Ort.

Zusammen mit unseren Partnern entwickeln wir vorhandene Strukturen

evidenzbasiert und systematisch ausgearbeitet weiter – das

funktioniert nicht mit zentralistischen Vorgaben aus Berlin.“

Der Heidelberger Psychologe und Gerontologe Professor Andreas

Kruse vom Institut für Gerontologie der Uni Heidelberg denkt

regional, vernetzt und patientenorientiert: „Das Individuum muss sich

auf sein Älterwerden und Alter vorbereiten. Dies gilt mit Blick auf

alle Lebensbereiche, von der Gesundheit über die soziale

Netzwerkbildung bis hin zur finanziellen Planung und zum Wohnen.“

Kruse stellte auf dem Stuttgarter Kongress ein „Positionspapier

Altern“ vor, das die seelisch-geistige Entwicklung als lebenslangen

Prozess behandelt. Dabei stützt sich Kruse auf eine qualitative

Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AOK

Baden-Württemberg zu Aspekten der Versorgung älterer Menschen. In

einem Mixed-Methods-Ansatz kombiniert die AOK Baden-Württemberg die

qualitativen Aussagen des Gerontologen Kruse mit den Ergebnissen

einer quantitativen forsa-Umfrage unter mehr als 500 Teilnehmern. Der

große Teil der Befragten erwartet von seiner Kranken- und

Pflegekasse, dass bestimmte Angebote auf die Bedürfnisse Älterer

zugeschnitten sein sollten, zum Beispiel Beratung zur Bewältigung von

Alltagsproblemen (72 %), Vermittlung von Facharztterminen oder

Pflegediensten (69 %) sowie Gesundheitskurse (70 %).

AOK-Vorstandschef Hermann sieht in die-sen Zahlen seinen Ansatz

bestätigt: „Wir können es uns nicht mehr leisten, die drei zentralen

Versorgungsbereiche und Angebote der Prävention, Rehabilitation und

Pflege separat zu denken und brauchen für fundierte Angebote, die in

eine gute Versorgungszukunft führen, die wissenschaftlich basierte

Weiterentwicklung. Deshalb investiert die AOK Baden-Württemberg seit

Jahren in innovative Forschung und moderne, individuell und regional

für die Versicherten zugeschnittene Angebote.“

Auch Baden-Württembergs Sozial- und Integrationsminister Manne

Lucha stellt die Notwendigkeit der Überwindung der Sektoren

insbesondere auch für ältere Menschen heraus: „Essenziell ist aus

meiner Sicht: Wir müssen viel stärker vom Patienten her, wir müssen

verstärkt regional und vernetzt denken – und wir müssen noch mehr das

Wissen und die Kompetenz aller handelnden Akteure nutzen. Unser Land

ist auch dank der AOK Baden-Württemberg hier bundesweit Vorreiter“,

so der Minister weiter. Bereits im Geriatriekonzept 2014 des Landes,

das unter anderem auch die AOK Baden-Württemberg mitentwickelt hatte,

seien wohnortnah organisierte, ambulant vor stationär ausgerichtete,

eng miteinander vernetzte und durchgängig gestaltete

Versorgungsstrukturen zugrunde gelegt worden. „Prävention muss also

ebenso wie Akutmedizin, Pflege, Rehabilitation und Palliativmedizin

in unserem Land in die Versorgung geriatrischer Patienten mit

einbezogen sein.“

„Die Gesellschaft des langen Lebens ist längst Realität“,

resümiert AOK-Chef Hermann zum Stuttgarter Alterskongress. „Wir

befinden uns mitten in einer Entwicklung, die die gesamte

Gesellschaft umkrempelt – vom Arbeitsmarkt bis zum Rentensystem.

Überall sind passende Lösungen gefragt. Auf dem Gesundheits- und

Pflegesektor kennt diese niemand besser als die verantwortlichen

Akteure vor Ort.“

