Versicherungsgruppe die Bayerische: 10.000 Euro für Kinder in Not (FOTO)

Die Versicherungsgruppe die Bayerische spendet gemeinsam mitPartner Von Poll Finance jeweils 5000 Euro an den deutschen Kinderschutzbund inFrankfurt und die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Das Geld an denKinderschutzbund wurde überdies durch das Maklerhaus Von Poll Immobilien auf10.000 Euro verdoppelt.

“Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, Kinder und Familien in Not zu

unterstützen. Menschen, die unverschuldet in scheinbar aussichtslose Situationen

geraten, brauchen unsere Hilfe”, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.

“Der Kinderschutzbund und das Kinderhospiz ermöglichen vielen Kindern eine

Lebensqualität, die ohne Unterstützung nicht denkbar wäre.”

“Die Helfer und Helferinnen des Kinderhospiz leisten eine wertvolle Arbeit für

Kinder und Familien, die sich in einer Lebenssituation befinden, in der fremde

Hilfe immer willkommen ist. Wir hoffen mit der Spende ein Zeichen zu setzen und

einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten zu können”, sagt Martin Töpfer,

gesellschaftender Geschäftsführer Von Poll Fincance.

Egal ob Kinderhospiz oder Kinderschutzbund – beiden Organisationen ist es

wichtig, Menschen in Not wissen zu lassen: Wir lassen euch nicht allein. Der

Kinderschutzbund setzt sich dafür ein, dass Kinder sorgenfrei aufwachsen können:

fern von Gewalt, unabhängig vom Einkommen der Eltern und der Herkunft. Das ist

leider keine Selbstverständlichkeit. Denn jedes fünfte Kind in Deutschland gilt

als arm. Die Folge: Schlechtere Chancen auf einen Bildungsabschluss und

Einschränkungen in der körperlichen und gesundheitlichen Entwicklung.

Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München steht an der Seite von Familien mit

schwerkranken Kindern. Hilfe brauchen in so einem Fall nicht nur die Jüngsten.

Der Ausfall eines Verdienenden, die oft sehr teuren Therapien und die

psychischen Belastungen können die Angehörigen in existenzielle Nöte bringen.

Familienbegleiter und Psychologen bieten die notwendige Stütze. Auch finanziell

greift die Stiftung den Familien unter die Arme, übernimmt Kosten und erfüllt

den kranken Kindern und ihren Geschwistern Herzenswünsche. Oftmals wünschen sich

die Kinder Dinge, die für viele von uns selbstverständlich sind: Ein Besuch im

Zoo kann hier schon helfen, die Kleinen glücklich zu machen.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue

Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische

Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund

500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und

liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5

Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden

der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der

Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse

erneut die Qualitätsnote A+ (“sehr gut”) verliehen.

