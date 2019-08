Verwaltungsrat trifft sich zu Sondersitzung // BA-Presseinfo Nr. 25

Am 29. August 2019 kommt der Verwaltungsrat der

BA zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei will er unter anderem

beschließen, der Bundesregierung einen Personalvorschlag für die

Benennung eines Mitglieds im Vorstand zu machen.

Die Arbeitgebergruppe im Verwaltungsrat der BA hat hierfür die

bisherige und langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der

Regionaldirektion NRW, Christiane Schönefeld, als neues

Vorstandsmitglied vorgeschlagen.

Christiane Schönefeld war zuletzt Mitglied der Kommission

„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ der Bundesregierung

(sog. „Kohlekommission“). Die ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin hat

in den vergangenen Jahren in NRW unter anderem gemeinsam mit der

Landesregierung und den anderen Arbeitsmarktpartnern ein neues

Konzept zum Übergang von der Schule in den Beruf entwickelt und

umgesetzt. Dieses wurde zu einer der Grundlagen für die

„Lebensbegleitende Berufsberatung vor dem Erwerbsleben“ der BA, die

in diesem Jahr flächendeckend eingeführt wird.

