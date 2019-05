„Vielfalt“-Kampagne für gesellschaftliches Miteinander / Gemeinsam für das Patientenwohl / Deutschlands Uniklinika setzen zum „Diversity“-Tag ein Zeichen für Toleranz

Um Patientinnen und Patienten bestmöglich zu

behandeln und zu pflegen, ist das Zusammenspiel verschiedener

Menschen, Kulturen und Nationen in medizinischer Versorgung,

Forschung und Lehre von unschätzbarem Wert. Sinnbildlich dafür stehen

die 34 deutschen Universitätsklinika mit ihren über 190.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit einer bundesweiten Aktion zum

7. Deutschen Diversity-Tag am 28. Mai setzen sie ein sichtbares

Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Offenheit.

Dazu werden haushohe Banner an den Gebäuden der Uniklinika

gehisst, die auf die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aufmerksam machen. Die Geschichten der Menschen auf dem Banner werden

ab diesem Tag auf verschiedenen Kanälen verbreitet, beispielsweise in

den Social Media Auftritten der einzelnen Uniklinika sowie auf der

Homepage des Verbands der Universitätsklinika. Darüber hinaus zeigen

die Infoscreens der Berliner S-Bahn über eine Woche lang einen

15-sekündigen Spot mit Gesichtern aus den Uniklinika. Das Spektrum

reicht weit: vom Strahlenphysiker Nico Homonnay, der sich als

Stotterer seit zehn Jahren in einer Selbsthilfegruppe für Stotterer

engagiert. Über die im Kindesalter nach Deutschland gekommene Dr.

Forugh Dafsari aus Teheran, die nun am Uniklinikum als angehende

Fachärztin zu Altersdepressionen forscht. Bis hin zur in Kroatien

geborene Martina Skandul, die in Italien Pharmakologie und

Humanmedizin in Triest studiert hat, vier Sprachen beherrscht und

sich nun zur Herzchirurgin ausbilden lässt.

Die facettenreichen Geschichten der vorgestellten Mitarbeiter

handeln dabei von den beruflichen Herausforderungen an einem

Uniklinikum, der Zusammenarbeit in Teams, aber auch von Persönlichem

wie der eigenen Herkunft oder unterschiedlichen Lebenskonzepten.

Weitere Informationen zu den Mitarbeiter-Stories finden Sie unter

www.uniklinika.de und im Social Web unter den Hashtags

#190000Gesichter #Vielfalt und #Toleranz.

Pressekontakt:

Stephanie Strehl-Dohmen

Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V.

Alt-Moabit 96, 10559 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 3940517-25, Fax: +49 (0) 30 3940517-17

E-Mail: strehl-dohmen@uniklinika.de

Original-Content von: Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD), übermittelt durch news aktuell